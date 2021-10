Hagen: Verletzte und hoher Sachschaden beim Einbiegen

Altenhagen. An einer Supermarkteinfahrt in Altenhagen ist es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen.

Bei einem Verkehrsunfall in Altenhagen ist am am Mittwoch eine Autofahrerin verletzt worden und erheblicher Sachschaden entstanden. Eine Hagenerin fuhr gegen 13.15 Uhr mit ihrem schwarzen Kia auf der Altenhagener Straße in Richtung Hauptbahnhof. Von dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes aus wollte zum gleichen Zeitpunkt ein 77-jähriger Hagener mit seinem grauen Mercedes auf die Straße einbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Bereich der Parkplatzzufahrt zu einer Kollision der Autos.

Rettungsdienst Hagen behandelt Unfallopfer

Dadurch wurde die 25-Jährige leicht verletzt und an der Unfallstelle vom Rettungsdienst behandelt. Aufgrund des Zusammenstoßes rutschte der 77-Jährige zudem mit seinem Auto gegen einen auf dem Seitenstreifen geparkten weißen Toyota. Sowohl der Mercedes als auch der Kia mussten abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 14.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen