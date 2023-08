Hagen: Verlobter rastet aus – Frau rettet sich zu Nachbarn

Der Verlobte ging in Eilpe auf seine Lebensgefährtin los. Er schlug zu und würgte sie.

Eilpe. Völlig betrunken kommt ein 41-Jähriger nach Hause. Dann schlägt er zu, würgt seine Verlobte und klemmt ihr Bein ein. Nachbarn rufen die Polizei:

Eine Frau aus Hagen-Eilpe musste sich zu ihren Nachbarn retten, nachdem ihr Verlobter auf sie losgegangen ist: Am Dienstag wählten gleich mehrere Personen den Notruf der Polizei. Die Anrufer gaben an, dass in dem Mehrfamilienhaus die Frau laut um Hilfe rief. Gegen 5.40 Uhr traf dann die Streifenwagenbesatzung auf eine Hagenerin, die sich im Erdgeschoss des Hauses aufhielt. Sie berichtete anschließend, dass sie Opfer von häuslicher Gewalt geworden ist.

Geschlagen, gewürgt und Bein eingeklemmt

Ihr 41-jähriger Verlobter sei gegen 3 Uhr in der Nacht stark alkoholisiert nach Hause gekommen. Sie habe sich deshalb mit ihm gestritten. Irgendwann sei der Mann jedoch gewalttätig geworden. Er habe ihr mit der Faust in das Gesicht geschlagen.

Als sie die gemeinsame Wohnung verlassen wollte, habe er ihren Oberschenkel in der Tür eingeklemmt und sie immer wieder gewürgt. Hierbei habe sie zwischenzeitlich keine Luft mehr bekommen. Irgendwann sei es ihr gelungen sich zu wehren und zu befreien. Sie flüchtete in die Wohnung eines Nachbarn, in der sie bis zum Eintreffen der Polizei blieb.

Strafanzeige und Rückkehrverbot

Der 41-Jährige konnte in der Wohnung angetroffen werden, er hatte einen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille. Der Mann wurde der Wohnung verwiesen, er erhielt ein zehntägiges Rückkehrverbot sowie eine Strafanzeige. Die Hagenerin erlitt leichte Verletzungen, ein Rettungswagen kümmerte sich um die Frau.

