Hagen: Verpuffung – Mädchen erleidet schwere Brandverletzung

Ein Mädchen (2) wird am Sonntag (4.6.) in Hagen bei einer Verpuffung in einer Wohnung schwer verletzt.

Hagen. Ein Mädchen (2) wird in Hagen bei einer Verpuffung in einer Wohnung schwer verletzt. Es wird mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Ein zweijähriges Mädchen ist bei einer Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus in Hagen schwer verletzt worden. Das Kind erlitt Brandwunden im gesamten Gesicht und musste mit einem Rettungshubschrauber, der an der Bohne landete, in einer Spezialklinik nach Hamm gebracht werden.

Mutter und Großmutter hatten offenbar in der Wohnung an der Wehringhauser Straße versucht, eine Camping-Gas-Kartusche zu wechseln. In der Nähe brannte eine Kerze. So war es zu der Verpuffung gekommen. Die Feuerwehr Hagen wurde alarmiert.

Feuerwehr durchlüftet Wohnung

Mit einem Hubschrauber wurde das verletzte Kind in eine Klinik geflogen. Foto: Alex Talash

Glücklicherweise kam es nicht zu einem größeren Brand. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr durchlüftet.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen