Hagen: Versteigerung mit wertvollem Horst-Becking-Bild

Hagen. Auf der WP-Benefiz-Auktion am Sonntag,1. Dezember, wird auch ein wertvolles Bild den bekannten Künstlers Horst Becking versteigert.

Wie man das Bild beschreiben kann? Ganz einfach – als „typischen Becking“. Auch in diesem Jahr unterstützt der weit über Hagens Grenzen bekannte Maler Horst Becking die Weihnachtsaktion der WP-Stadtredaktion mit einem wertvollen Bild. „Mondhelle Nacht“, so der Titel des großen, hochformatigen Werkes, ist auf Mallorca, Horst Beckings Lieblingsinsel, entstanden.

Das große, hochformatige Bild ist auf Horst Beckings Lieblingsinsel Mallorca entstanden. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Das stimmungsvolle Bild in Mischtechnik ist mit (für Becking-Arbeiten charakteristisch) alten Schriften unterlegt. „Die von mir verwendeten Schriften sind meist alte Briefe oder Tagebucheintragungen“, sagt der 82-jährige Künstler, der mit seiner großzügigen Spende gern den in diesem Jahr bedachten Hagener Verein „Fit for Future“ unterstützt. „Es ist wichtig, sich für junge Menschen, die auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben Probleme haben, zu kümmern“, sagt der Maler mit fester Stimme.

Kenner von Becking-Arbeiten werden den Wert des Bildes im Format 66 cm x 42 cm (plus Passepartout und Rahmen) einschätzen können; er liegt bei ca. 3000 Euro.

Auch „Bild und Rahmen Möller“ unterstützt wieder die WP-Weihnachtsaktion. Das Ehepaar Cramer spendiert die Rahmung des Bildes (der Rahmen ist angewischt, das Glas entspiegelt, Wert. ca. 450 Euro). „Ein echtes Liebhaberstück“, schwärmt Geschäftseigentümerin und Kunstexpertin Anke Cramer mit Blick auf das farbintensive Becking-Bild.

„Mondhelle Nacht“ wird im Rahmen der Benefiz-Auktion, die am Sonntag, 1. Dezember, im Sparkassen-Karree stattfindet, meistbietend versteigert.

Ab 11 Uhr werden die Türen zum Karree geöffnet und Präsente für kleines Geld auf dem Schnäppchenmarkt verkauft.

Zur Stärkung gibt’s Kaffee, Sekt und Snacks, gespendet von Café Stich, der Stadtbäckerei Kamp, der Provinzial Versicherung Poll, Stein und Longerich sowie Getränke Petrou.

Ab 12 Uhr greift dann Theatermann Werner Hahn zum Auktionshammer und bringt die zahlreichen gespendeten Gegenstände und Gutscheine unters Volk.

Beispiele gefällig? Oberbürgermeister Erik O. Schulz spendiert eine Führung samt Besichtigung der Eversbusch-Brennerei in Haspe, anschließend lädt der OB die kleine Gruppe (bis zu sechs Personen) in das Restaurant Wacholderhäuschen zum gemeinsamen Abendessen ein.

MdL Wolfgang Jörg, der ebenfalls für den OB-Posten kandidiert, lässt sich nicht lumpen und hat sich auch eine nette Idee einfallen lassen: Wolfgang Jörg spendet einen Abend mit Werner Hahn.

Zwei-Mann-Komödie mit Theater-Workshop

Der beliebte Bühnenprofi präsentiert dann mit einem Kompagnon zum Beispiel vor einer Freundesclique, einer Sportgruppe oder im Rahmen einer Betriebsfeier eine amüsante Zwei-Mann-Komödie, im Anschluss findet ein Theater-Workshop mit den Beteiligten statt.

Die Goldschmiede Adam spendiert wertvollen Schmuck, darunter einen Hagen-Anhänger mit Brillant, zahlreiche Gastronomen Restaurant-Gutscheine, das Hagener Theater Abos, die Stadthalle Tickets samt Restaurant-Einladung, das Kulturzentrum Hasper Hammer Karten für das Weihnachtsmärchen und auch Tanzschulen und Fitness-Center unterstützen die WP-Benefiz-Aktion. Und auch der Märkische Golfclub ist wieder dabei und spendiert zum Beispiel einen vierstündigen Golf-Schnuperkursus für sechs Personen, anschließend gibt’s im Clubhaus einen netten Imbiss.

Für Neueinsteiger stellt der Club einen Golf-Einzel-Schnupperkursus zur Verfügung.

Führung durchs Museum samt Sektempfang

Auch Kulturfreunde kommen am 1. Dezember auf ihre Kosten, so spendiert Rouven Lotz, wissenschaftlicher Leiter des Emil-Schumacher-Museums, eine Kuratorenführung für bis zu 20 Personen inklusive Sektempfang.

Zu dem amüsanten Event mit Kultstatus und hohem Spaßfaktor (Eintritt frei) werden an die 400 Besucher erwartet.

Wer im Rahmen der WP-Aktion den Verein „Fit for Future“ unterstützen möchte, hier die Infos zum eingerichteten Spendenkonto:

Empfänger: WP-Weihnachtsaktion, Verwendungszweck: Fit for Future, Spendenkonto: DE 71 450 500 010 100 180 000.

Hier die Liste der bisher gespendeten Gegenstände und Gutscheine:

1 x Abend mit Werner Hahn: Zwei-Personen-Komödie „Voll das Klischee“ (OB-Kandidat und MdL Wolfgang Jörg/ 600 Euro)

1 x Stufe 1-A-Welttanzprogramm, Kurs für ein Paar, (Tanzcentrum Stein/ 156 Euro)

1 x Disco-Fox-Kurs für ein Paar (Tanzcentrum Stein/ 118 Euro)

1 x Zumba-Kurs (Stein/ 92 Euro)

12 x 1 Gastro-Gutschein für das Restaurant­ an der Volme (Krollmann Gruppe/à 12 Euro)

6 x 1 Gutschein für 30 minütige Massage im Therapiezentrum Kö 40 (Krollmann Gruppe/à 30 Euro)

Gänse-Essen im Restaurant KARLs für 4 Pers. (Dithmarscher Bio-Gans, am Tisch tranchiert) mit Vorspeise und Dessert (Arcadeon/276 Euro)

4 x 1 Gutschein für Sonntagsbrunch im KARLs für je 4 Pers (Arcadeon/à 60 Euro)

4 x 1 Gutschein für Cocktails, Snacks im KARLs (Arcadeon/à 25 Euro)

Diverse Hagen-Literatur (Ardenku-Verlag)

2 x 1 Gastro-Gutschein (Ristorante Artischocke/à 20 Euro)

2 x 1 Zehnerkarte für Zumba, Outdoortraining, Frühsport, Rückenfit etc. (BiB, zwischen 50 und 80 Euro)

Gutschein 300 Euro (Brillen Bahn)

2 x 1 Gutschein für ein Fotoshooting bei Fotograf Sebastian Blesel (Büroaustattung Blesel/à 150 Euro)

3 x 1 Gutschein für eine Bunker-Zeitreise mit Fliegeralarm für 2 Personen (Bunker-Museum/à 29,80 Euro)

2 x 1 Gutschein fürs Spielzeugmuseum „Hitlers Einmarsch ins Kinderzimmer“ mit Spiel-Event „Wurfbude gegen den Krieg“ und „Heißer Draht gegen den Krieg“ für 2 Pers. (Bunker-Museum/à 19,80 Euro)

15 x 1 Buch „Ich bin dann mal schlank“ (DAK/à 19,98 Euro)

8 x kostenloser Eintritt fürs Capitol an Silvester (Disco Capitol)

Gutschein für eine Flasche Vodka im Capitol (Disco Capitol)

35 Einkaufsgutscheine – 10 x 50 Euro/25 x 20 Euro (Douglas Holding)

Diverse Parfümerie-Artikel und Accessoires (Douglas-Filiale)

Tischleuchte 85 cm, Lampenfuß aus Treibholz,Stoffschirm, 44 cm Durchmesser (Elektro Böhme/280 Euro)

Tischleuchte Höhe 73 cm, Lampenfuß aus Kristallglas mit Stoffschirm, 40 cm Durchmesser (Elektro Böhme/249 Euro)

Gutschein über Kuratorenführung für 20 Personen inkl. Sektempfang (Emil-Schumacher-Museum)

2 x 1 Emil-Schumacher-Kalender (Emil-Schumacher-Museum/à 40 Euro)

3 x 1 Gutschein (Exit now! Escape-Room/à 50 Euro)

2 x 1 Gastro-Gutschein (Ristorante Il Mercato / à 20 Euro)

3 x 1 florales Werkstück inkl. Einkaufsgutschein (Gärtnerei Mankopf/à 100 Euro)

3 x 1 Präsentkorb mit Ölen, Chutneys & Co. von der Genussmanufaktur Wajos (Centermanagement, Rathaus-Galerie/à 50 Euro)

Kettenanhänger mit Hagen-Motiv mit Brillant, am Kautschukband (Goldschmiede Adam/690 Euro)

Hagen-Ring, Haspe-Ring, Boele Ring – Sterling Silber geschwärzt (Goldschmiede Adam/à 129 Euro)

2 x 2 VIP-Karten, 1. Reihe, für Phoenix-Heimspiel, Termin nach Wunsch (Saxx Hotel-Gruppe, Wert der Tickets­ insgesamt 520 Euro)

2 x 1 Phoenix-Basketball mit Unterschriften der Spieler (Saxx Hotel-Gruppe/ je 20 Euro)

2 x 2 VIP-Karten für VfL-Eintracht-Handballspiel, Termin nach Wunsch (Saxx Hotel-Gruppe)

5 x 1 Familiengutschein fürs 3-D-Golfen für 2 Erw. und 2 Kinder) (Golf’n’Glow Gino Tränkler/à 30 Euro)

2 x 1 Gutschein über eine Stunde professionelle Glas- und Rahmenreinigung (Gülich Gruppe, Gebäudereinigung)

Familiengutschein (5 Pers.) für das Weihnachtsmärchen „Die Bremer Stadtmusikanten“, 11., 12, 18. oder 19. Januar (Hasper Hammer)

4 x 1 Gastro-Gutschein von Elbers 800° Grill + Bar: 2 x à 100 Euro fürs Restaurant Golden Cage, 2 x à 50 Euro für die Grand Central Bar)

Bild „Mondhelle Nacht“ in Mischtechnik auf alter Handschrift, 66 x 42 cm (Horst Becking, 3000 Euro/Museumsrahmung durch „Bild + Rahmen Möller“, 450 Euro)

50-Euro-Gastro-Gutschein (Hotel Restaurant Waldlust)

4-Wochen-Gruppenfitness (Injoy Färberstraße)

4 Wochen Fitness- und Gesundheitstraining (Injoy Färberstraße)

10er-Karte Badminton (Injoy Färberstraße)

10 Tickets für 6-PS-Karts Kartbahn Beule/ je 12 Euro)

2 x 1 Gastro-Gutschein (Restaurant Kipos/à 50 Euro)

2 x 1 Bluetooth-Lautsprecher, Handy Sony Experia M2, Tischleuchte „Fatboy Edison Le Petit“, Star-Wars-Schreibtisch-Leuchte von Philips (von privat)

Vierstündiger Golf-Schnupperkursus für 6 Pers. mit anschl. Imbiss im Clubhaus (Märk. Golfclub/450 Euro) Golf-Einzel-Schnupperkursus(Märkscher Golfclub/49 Euro)

10 x 1 Douglas-Gutschein über 5 Euro, Ritzenhoff-Smoothie-Gläser, USB-Sticks, Funk-Wetterstation, wireless Ladegeräte (Märkische Bank)

Hotelscheck für 3 Tage, 2 Übernachtungen für 2. Pers. inkl. Frühstück (Mercedes Jürgens)

Polizei-Gefangenen-Transport und Polizei-Wache von Playmobil, für Kinder ab 4 J. (Polizei-Pressestelle)

100-Euro-Warengutschein (Pillefüße - Kinderschuhe, Wehringhausen)

Avène-Kosmetik-Adventskalender: Produkte im Wert von über 100 Euro/Rathaus-Apotheke)

Pflanzliches Erkältungskomplettpaket mit Inhalationsgerät und -lösung (Rathaus-Apotheke)

Champagner-Kosmetik-Behandlung (Rathaus-Apotheke)

50-Euro-Gastro-Gutschein (Restaurant Goldstück auf Haßley)

4 x 1 Gastro-Gutschein (Ristorante da Salvatore/à 25 Euro)

2 x 1 Gastro-Gutschein (Ristorante Vivere­/ à 10 Euro)

4 x 1 Bummelpass für den Weihnachtsmarkt (Schausteller-Verein/ jeweils 12 Euro)

BVB-Trikot mit Unterschriften der aktuellen Spieler, Größe M (Sören Fashion)

Führung und Besichtigung der Eversbusch-Brennerei mit anschl. Abendessen im Wachholderhäuschen für bis zu 6 Personen mit Oberbürgermeister Erik O. Schulz (Stadt Hagen/OB)

Vier-Tages-Reise nach Lübeck mit Ausflügen nach Kiel und Boltenhagen vom 30.07. bis 02.08.20 (Stadt Hagen/Städtepartnerschaftsverein)

2 Tickets für Max Raabe und das Palastorchester inkl. 3-Gang-Menü und Getränke vor der Show am 31. Januar 2020 (Stadthalle Hagen)

2 Tickets für „Das Stadlfest unterwegs“ inkl. 3-Gang-Menü und Getränke vor der Show am 18. April 2020 (Stadthalle Hagen)

2 Tickets für „Farid - wahre Magie, Echte Illusionen“ inkl. 3-Gang-Menü und Getränke vor der Show am 6. März 2020 (Stadthalle Hagen)

Party für 6 Pers. inkl. 90 Minuten Springen, Socken, Getränkeflatrate und All-you-can-eat-Büfett nach dem Springen (Trampolinhalle Sprungwerk bei Elbers)

2 Eintrittskarten für ein beliebiges Heimspiel der 1. Mannschaft in der 3. Handball-Bundesliga in der Saison 2019/20 (TUS Volmetal)

2 x 1 Kursus „Einladung zum Brunch“ (VHS Hagen /à 37 Euro)

2 x 1 Warengutschein (Volme-Galerie/à 25 Euro)

Gutschein für ein 10-Liter-Fass Bier oder 10 Liter Flaschenbier (Vormann Brauerei)

2 x 1 Reisegutschein (Wikinger Reisen/à 250 Euro)

Trekking-Rucksack (Wikinger Reisen)

3 x 1 Warengutschein (Mode und Pelz Wolff 1782/à 100 Euro)

Exklusives „Brauer-Praktikum“ für 2 Pers. mit Brauer Lars Pohlmann inkl. Mahlzeiten (Westfälisches Freilichtmuseum/ca. 500 Euro)

18-Volt-Akku (Westfalia Markt)

Akku-Schnelladegerät (Westfalia Markt)

Stabmixer mit Becher und Schneebesen (Westfalia Markt)

Multisäge (Westfalia Markt)

Illuminierte Weihnachtsszene (Westfalia Markt)

2 Tageskarten (inkl. Saunabereich) (Westfalenbad/à 24,50 Euro)

Buch „1000 Traumziele - Abseits der bekannten Wege“ (Thalia/24,95 Euro)

Buch „The great Nowitzki“ von Thomas Pletzinger (vom Autor handsigniert /Thalia/26 Euro)

2 x 1 Buch „The great Nowitzki“ (von Autor Thomas Pletzinger handsigniert/ Christian Isenbeck)