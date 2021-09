Hagen: Versuchte Tötung - Opfer schwebt in Lebensgefahr

Auf dieser Fußgängerinsel auf dem Graf-von-Galen-Ring in Hagen hat es in der Nacht von Freitag auf Samstag ein versuchtes Tötungsdelikt gegeben. Bei der Polizei ist eine Mordkommission eingesetzt.

Hagen. Versuchte Tötung in Hagen: Ein Mann ist in der Nacht am Bahnhof lebensgefährlich verletzt worden. Eine Mordkommission bei der Polizei ermittelt.

Die Spuren auf der Verkehrsinsel mitten auf dem Graf-von-Galen-Ring in Hagen sind noch deutlich sicher. Was genau sich hier, wo Blut die Pflastersteine färbt, in der Nacht von Freitag auf Samstag abgespielt hat, ist noch nicht klar.

Die Staatsanwaltschaft Hagen spricht von einem versuchten Tötungsdelikt. Das Opfer (37) schwebt in Lebensgefahr und wurde in eine Spezialklinik nach Dortmund gebracht. Eine Mordkommission bei der Polizei Hagen ist eingerichtet.

Verdächtiger festgenommen - Haftrichter entscheidet

Ansonsten ist der ermittelnde Staatsanwalt Michael Burggräf noch zurückhaltend, was das Kapitalverbrechen in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs in Hagen und des Zentralen Omnibusbahnhofs angeht. Ermittlungstakttische Gründe spielen da eine Rolle - wie er erklärt. Allerdings bestätigt er: „Wir haben einen Tatverdächtigen festgenommen. Er wird am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt.“ Der Mann ist 44 Jahre alt und kommt aus Hagen.

Die Verletzungen des Opfers sind erheblich. Wie sein Gesundheitszustand am Samstagnachmittag ist, bleibt offen. Auch zur genauen Art der Verletzungen machen die Ermittler derzeit keine Angaben. Gleiches gilt für die Tatwaffe.

