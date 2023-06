Hagen: Versuchter Raub – Jugendlicher mit Messer bedroht

In der Eingangshalle des Elbersgeländes in Hagen wurde der Jugendliche plötzlich angegriffen.

Hagen-Mitte. Auf dem Elbersgelände wird der 14-Jährige plötzlich von einem jungen Mann gegen die Wand gedrückt und bedroht. Die Polizei sucht Zeugen:

Ein bislang unbekannter Täter hat einen Jugendlichen auf dem Elbersgelände in Hagen mit einem Messer bedroht: Der Jugendliche wollte am Mittwochnachmittag die Eingangshalle des Elbersgeländes in der Dödterstraße durchqueren.

In der Halle kam plötzlich der Unbekannte auf ihn zu, drückte ihn gegen einen Pfeiler und holte ein Messer hervor. Unter Vorhalt der Waffe tastete der Täter die Kleidung des 14-Jährigen ab. Nachdem er keine Wertgegenstände finden konnte, ließ der Unbekannte von dem Jugendlichen ab, ging ihm aber noch hinterher.

Kriminalpolizei bittet um Zeugen

Als der Sichtkontakt abbrach, versteckte sich der 14-Jährige und rief die Polizei hinzu. Den Beamten sagte er, dass der Unbekannte zwischen 15 und 20 Jahren alt und etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß war. Er hatte eine kräftige Statur und ein „osteuropäisches Erscheinungsbild“.

Der Täter trug schwarze Nike-Turnschuhe, einen weißen Adidas-Trainingsanzug, eine Goldkette um den Hals und eine schwarze Kappe auf dem Kopf. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr. Die Kripo übernimmt die Ermittlungen wegen des versuchten schweren Raubes und bittet Zeugen, sich unter 02331/9862066 zu melden.

