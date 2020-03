Hagen: Video - So sieht die neue Bahnhofshinterfahrung aus

Die neue Bahnhofshinterfahrung in Hagen wird offiziell am Freitag, 13. März, eingeweiht. Wir zeigen im Video, wie die neue Straße aussieht. Über 1,6 Kilometer verbindet die Umfahrung Eckesey mit Wehringhausen. Sie soll die Ballung des Verkehrs am Graf-von-Galen-Ring beenden und für bessere Luftqualität sorgen.

