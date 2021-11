Hagen: Viele Impflinge kommen nicht zu gebuchtem Termin

Corona in Hagen

Hagen. Die Stadt rechnet mit bis zu 25.000 Impfungen allein bis zum 5. Dezember. Ein Ärgernis: Viele Bürger lassen gebuchte Termine einfach ausfallen.

Die Stadt hat bislang rund 6.600 Booster-Impfungen durch mobile Aktionen in Hagen durchgeführt – in den nächsten Wochen wird die Zahl voraussichtlich massiv ansteigen: Allein 17.000 Termine wurden bis zum 5. Dezember vergeben (Booster-, aber auch Erst-, oder Zweitimpfungen).

„Bei diesen Terminbuchungen stellen wir fest, dass wir eine sehr hohe Quote von Bürgern haben, die diese Termine nicht wahrnehmen, da offenbar viele Bürger derzeit die erste Möglichkeit eines Termines für ihre Impfung wahrnehmen“, so Stadt-Sprecher Michael Kaub. „Wir gehen also davon aus, dass mindestens 2.000 dieser 17.000 gebuchten Termine nicht wahrgenommen werden. Durch Personen ohne Termin werden diese freien Termine aber wieder belegt und auch überstiegen.“ Insgesamt rechnet er mit rund 25.000 Impfungen bis zum 5. Dezember.

Impfungen in Zukunft hauptsächlich wieder im Impfzentrum

Gerade auf dem Weihnachtsmarkt stoße das Angebot auf große Resonanz. Die Impfeinheit arbeite seit Wochen eng mit dem DRK zusammen: „So stellt das DRK das komplette medizinische Personal (ohne Ärzte) und betreut die Impflinge in den Bereichen Check-In, Ausfüllbereich, allgemeine Fragestellungen und Nachsorge“, so Kaub. Zudem sei das DRK für den Auf- und Abbau der Infrastruktur auf dem Weihnachtsmarkt zuständig.

Zwar gebe es mobile Stationen (Dogan-Arena, Tagespflege Hohenlimburg) sowie das Zelt auf dem Weihnachtsmarkt. Die Masse an Impfungen soll aber künftig vor allem im reaktivierten Impfzentrum in der Stadthalle abgearbeitet werden: „Dort werden wir an rund 50 Tagen bis zum 31. Januar geöffnet haben. Durchgeführt werden Impfungen je nach Veranstaltungen im großen Saal (10 Impfkabinen), oder im Sinfonium (6 Impfkabinen).“

