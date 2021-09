Hagen: Viele tote Fische durch Salzsäure in der Volme

Hagen. Bei dem Großbrand in Eilpe gelangt Salzsäure in die Volme: Ein erster Blick auf die Schäden und die Wasserproben vom Landesumweltamt.

Der Großbrand in einer Produktionshalle der Firma Rudolf Rafflenbeul Stahlwarenfabrik hat zahlreichen Fischen das Leben gekostet.

In der Produktionshalle in Eilpe waren am Freitagabend Beizbecken in Brand geraten und übergelaufen – Salzsäure floss dadurch vom Betriebsgelände aus in die Volme. „Es sind rund 60 Kubikmeter verdünnte Salzsäure in die Volme gelangt. Trotz eingeleiteter Sofortmaßnahmen, wie der Verdünnung durch Wasserzufuhr, konnte ein Fischsterben nicht verhindert werden“, sagt Franziska Michels, Sprecherin der Stadt Hagen, zu den Auswirkungen des Brandes, die über das Betriebsgelände hinausgehen. „In dem Volmeabschnitt von der Firma Rudolf Rafflenbeul Stahlwarenfabrik bis zur Grabenstraße in Hagen wurden zahlreiche tote Fische gefunden“, so Franziska Michels weiter.

Keine Wasserbelastung festgestellt

Das Landesumweltamt habe zudem noch am Wochenende Wasserproben aus dem Fluss untersucht. „Es wurden jedoch keine höheren Belastungen in der Volme festgestellt. Das Umweltamt der Stadt Hagen kümmert sich nun um einen Wiederbesatz mit Jungfischen.“

Noch am Freitag waren nach dem Austreten der Chemikalien sowohl Wasserwerke als auch Kläranlage sowie das Landesumweltamt verständigt worden.

Parallel wurden im gesamten Stadtgebiet auch Luftmessungen durchgeführt, um Auswirkungen auf die Luftqualität und eine mögliche Gefährdung der Bevölkerung durch Schadstoffe – diese hätten durch den Brand der Chemikalien in die Luft gelangen können – auszuschließen. Mehr als 120 Feuerwehrleute (mit Unterstützung von DRK und THW) kämpften stundenlang gegen die Flammen. Eine Ausbreitung des Feuers konnte glücklicherweise verhindert werden.

