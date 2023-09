Hagen: Vier coole Ausflugstipps für das Wochenende

Die Lange Straße in Wehringhausen wird am Wochenende wieder zur autofreien Zone: Dann findet der Parking Day in Wehringhausen statt.

Hagen. Für jeden etwas dabei: Wehringhausen wird zur Flaniermeile, es gibt ein großes Kinderfest – und einen neuen Markt am Bahnhofsplatz.

Nach ein bisschen Regen soll es zum Wochenende hin wieder wärmer und sonnig werden. Wer also in der warmen Spätsommersonne noch einmal was erleben möchte, für den hat die Redaktion vier Tipps zu Open-Air-Veranstaltungen im Stadtgebiet von Hagen.

Parking Day in Wehringhausen: Die Lange Straße in Wehringhausen verwandelt sich am Wochenende wieder in eine autofreie Zone. Am Samstag, 16. September, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 17. September, von 11 bis 15 Uhr findet dort nämlich zwischen den Hausnummern 22 bis 63, der Parking Day statt. Verschiedene Aussteller präsentieren ihre Lösungen zu Verkehrswende-Themen. Zum Beispiel zeigt der Mobility-Hub mit verschiedensten Verkehrsmitteln, wie intelligente Mobilitätssysteme klimafreundliche Mobilität ermöglichen. Außerdem werden Besuchern unter anderem ein Elektro-Bus der Hagener Straßenbahn AG, ein Modell der Vision des „Grüne Brücke“-Parks und Fachvorträge von Wissenschaftlern der TU Dortmund und des Wuppertal Instituts präsentiert. Darüber hinaus gibt es ein vielfältiges Kinderprogramm. Für die Verpflegung sorgt die Außengastronomie der verschiedenen Lokale auf der Lange Straße.

Kinderfest im Lennepark: Von 13 bis 19 Uhr wird am kommenden Samstag ein Kinderfest im Lennepark gefeiert. Dazu lädt das Netzwerk der offenen Kinder- und Jugendarbeit Hohenlimburg ein. Neben Kulinarischem, versprechen die Veranstalter ein unterhaltsamen Bühnenprogramm und natürlich ganz vielen Aktionen für Groß und Klein. Das Fest startet um 13 Uhr.

Im Lennepark in Hohenlimburg (Symbolfoto) soll am Wochenende ein Kinderfest stattfinden. Foto: Kleinrensing

Samstagsmarkt auf dem Bahnhofsplatz: Der Bahnhofsvorplatz soll belebt werden – ab dem kommenden Samstag wird dort jeweils von 7 bis 13 Uhr ein Wochenmarkt eingerichtet. Neben Obst, Gemüse und Backwaren, soll es dort auch Waren des täglichen Bedarfs wie Kurzwaren, Socken, Unterwäsche, Modeschmuck und weitere Textilien geben. Wie wäre es mal mit einem Besuch?

Puppenbühne zeigt Paw Patrol: Wer eine Alternative für einen lustigen Ausflug mit den Kindern sucht, der könnte auf dem Höing fündig werden. Josef Tränklers Puppenbühne ist auf großer Tournee und öffnet ihr Theater-Zelt in Hagen. Mit den liebevoll gefertigten Handpuppen wird den Zuschauern ein spannendes Puppentheater-Programm geboten. Dieses Wochenende: „Paw Patrol - Die verschwundene Krone“, und zwar vom 14. bis 17. September (Do-Sa 16 Uhr, So 11 Uhr). Erwachsene zahlen 12, Kinder 11 Euro. Bei Vorlage einer Ermäßigungskarte, oder eines Fotos des aktuellen Plakats wird eine Ermäßigung (1 Euro pro Person) gewährt. Spieldauer: 60 Min. inkl. 10 Min.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen