Hagen: Vier Millionen Euro sind Erfolg - ein Lob für Stadt

Hagen. Vier Millionen Euro fließen vom Bund nach Hagen. Das ist ein Erfolg, auch wenn der Name „Klimakommune digital“ zunächst sperrig anmutet.

Es ist viel gemäkelt worden. Darüber, dass Fördermittel an Hagen vorbeifließen. Dieser Zuschlag aber ist ein Erfolg und ein Grund, alle, die daran mitgewirkt haben, einmal zu loben.

Vier Millionen Euro können in den nächsten drei Jahren nach Hagen fließen. Die Stadt hat die Ausschreibung mit guten Argumenten und einer überzeugenden Bewerbung für sich entschieden und viele andere Städte hinter sich gelassen.

Projekte mit Pilotcharakter in Hagen

Da mag der Programmname „Klimakommune digital“ auch sperrig anmuten – in Hagen können sich daraus schon in Kürze ganz konkrete Projekte mit Pilotcharakter entwickeln, die Klima- und Umweltschutz in dieser Stadt voranbringen.

