76 positive Coronatest sind in Hagen am Samstag hinzugekommen. Vier Coronakranke sind gestorben.

Corona Hagen: Vier weitere Corona-Tote am Wochenende

Hagen. Vier Corona-Kranke aus Hagen sind am Freitag und Samstag an den Folgen der Infektion gestorben. Die Inzidenz bleibt hoch.

An den Folgen einer Corona-Infektion sind am am Freitag und Samstag vier vorerkrankte Personen verstorben (geboren 1925, 1930, 1936 und 1953).

Insgesamt weisen aktuell 567 Hagener ein positives Testergebnis auf. 76 Neuerkrankte sind am Samstag hinzugekommen. 5288 Personen sind bereits wieder genesen, 103 verstorben. 36 Personen, die an Corona erkrankt waren, sind ebenfalls verstorben. Allerdings war die Krankheit hier nicht die Todesursache.

Inzidenz in Hagen liegt bei 159,9

Der Inzidenzwert für Hagen liegt am Sonntag bei 159,9. Er hatte vor dem zweiten Lockdown bereits weit über 200 gelegen.

Weitere Informationen zum Coronavirus in Hagen gibt es auf der städtischen Internetseite und auf den offiziellen Social Media-Kanälen der Stadt Hagen.