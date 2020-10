Eigentlich jettet sie durch die Welt oder schminkt Bräute für deren großen Auftritt. Eigentlich, denn in der Corona-Krise ist Carolin (Caro) Groborz aus Haspe fast komplett ausgebremst. Jobs als Visagistin im Ausland gibt es derzeit nicht, und die meisten Heiratswilligen haben ihre Hochzeit aufgrund der Reglementierungen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Zwei Gründe für Caro Groborz und ihre Freundin und Kollegin Melanie­ Draeger, sich ein weiteres Standbein zu schaffen. Die beiden Frauen haben vor kurzem eine vegane­ Schminkschule eröffnet. In der „Vegan Make-up-School“ (VMS) in Dortmund-Dorstfeld können sich Interessierte zum zertifizierten Make-up-Artisten ausbilden lassen und/oder an Workshops teilnehmen, in denen Schminktipps verraten und vegane Produkte vorgestellt werden.

Seit 16 Jahren selbstständig

Apropos vegan: Caro Groborz ernährt sich seit Jahren vegetarisch, seit einem Jahr lebt sie vegan. „Vegane Produkte verwende ich privat und im Job aber schon seit langem“, betont die 37-Jährige, die sich vor 16 Jahren als Hair- und Make-up-Artist selbstständig gemacht hat. Früher habe es allerdings nur sehr wenige und auch kaum hundertprozentig vegane Schminke gegeben, „das hat sich in den letzten drei, vier Jahren zum Glück geändert“, sagt die in Bad Pyrmont geborene und seit sechs Jahren in Hagen lebende Frau. Ihre Haltung ist eindeutig: „Ich bin gegen Tierversuche. Für unsere Schönheit muss und darf kein Tier sterben.“

Schminke aus Basisstoffen

Ihre Produkte, die sie für Models auf Modenschauen oder Foto-Shootings, für Bräute und jetzt auch in der neu gegründeten Schminkschule verwendet, bestehen aus veganen Basisstoffen. So enthalten die Produkte zum Beispiel kein tierisches Fett, kein Bienenwachs und keine Milchsäure, sondern Panthenol, Paraffin, extrahierte Pflanzen- und Farbpigmente wie Henna.

Aber zurück zu ihrem eigentlichen Job: Was kann man sich konkret unter einem „Hair- und Make-up-Artist“ vorstellen? Caro Groborz lacht: „Ganz einfach: Ich male an und mache Haare.“

Viele Leute würden die Begriffe Kosmetik und Make-up als Synonym verwenden, obwohl es einen großen Unterschied gäbe: „Kosmetik ist pflegend, Make-up ist dekorativ.“ In ihrem Job gehe es weniger um Hautpflege und Produkte wie Peelings und Reinigungsmilch, sondern um Schminke, die verschönert oder „verkleidet“. Auf Foto-Shootings oder für Halloween-Stylings verwendet sie zum Beispiel vegane Farbstoffe, die aussehen wie Blut.

Und Tränen für schnulzige Filmszenen erzielt sie mit einem veganen, farblosen Schminkstift auf Mentholbasis.

Wie ihre ersten Schritte im Job aussahen? „Vor Jahren hab’ ich eine achtwöchige, professionelle Make-up-Artist-Ausbildung in Hollywood gemacht“, sagt die gelernte Friseurin und Visagistin. Mittlerweile sei sie gut im Geschäft, auch, da sie eine von wenigen Make-up-Artists sei, die vegane Produkte verwende und empfehle.

„Im letzten Jahr hab’ ich Models auf der Fashion Week in Paris und in New York geschminkt, im Dezember die Preisträger des Europäischen Filmpreises in Berlin.“ Wenn die 37-Jährige nicht außerhalb arbeitet, schminkt und frisiert sie Bräute in der Region, „ein aufwendiges Braut-Styling gewinnt immer­ mehr an Bedeutung“, weiß die Expertin.

Unterricht mit Visier und Maske

Ein Blick in die Zukunft? Im April­ 2021 plant sie – wenn sich die Lage rund um Corona beruhigt haben sollte – einen erneuten Trip nach Los Angeles, „ich möchte dort einen Workshop besuchen und selbst an einer freien Make-up-Schule unterrichten.“

Bis dahin hoffen sie und ihre Kollegin Melanie Draeger aber erst einmal, dass ihre Vegan Make-up-School in Dortmund-Dorstfeld gut in den Tritt kommt.

„Derzeit tragen wir beim Unterrichten und Vorführen Visier und Maske und schulen zeitgleich nur drei statt der üblichen sechs Teilnehmer“, sagt Carolin Groborz und hofft auf eine baldige Corona-freie Zeit.