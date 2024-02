Hagen: Vogelgrippe bei Wildvögeln hinter Stadtgrenze entdeckt

Letmathe In Letmathe wurden mehrere tote Wildgänse mit Vogelgrippe entdeckt. Die Seuche wird laut Veterinäramt wohl auch Tiere in Hagen treffen:

Hinter der Stadtgrenze in Letmathe sind mehrere Fälle der Vogelgrippe aufgetreten. Die Infektion mit dem

Das ist die Vogelgrippe Vogelgrippe-Virus H5N1

wurde am Montag zunächst bei vier tot aufgefundenen Wildgänsen im Letmather Volksgarten bestätigt. Zudem wurde das Virus am 6. Februar bei einer Graugans und einem Schwan nachgewiesen, die am Holzwickeder Stausee Hengsen tot aufgefunden wurden, so berichtet die Stadt.

Noch keine Fälle in Hagen

Im Hagener Stadtgebiet wurde die Tierseuche laut Behörden bislang noch nicht amtlich erfasst. Aufgrund der aktuellen Untersuchungsbefunde geht das Veterinäramt davon aus, dass das Virus auch in der Wildvogelpopulation vor Ort kursiert und führt daher derzeit eine verstärkte Überwachung, das Monitoring, durch. Weitere Maßnahmen seien aktuell nicht erforderlich.

Kadaver nicht berühren

Der Fund von toten Wildvögeln, insbesondere von mehreren Tieren an einem Ort und bestimmten Arten wie Gänsen, Schwänen, Enten oder Greifvögeln, sollte beim Veterinäramt gemeldet werden, rät die Stadt. Dort leiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechende Maßnahmen wie die Untersuchung auf das Vogelgrippe-Virus ein. „Verendete oder krank erscheinende Tiere sollten nicht berührt, eingesammelt oder selbst vom Fundort beseitigt werden. Ebenfalls ist der Kontakt von Haustieren vor allem von Hunden und Katzen zu toten oder sterbenden Wildvögeln zu verhindern.“

Übertragen auf Menschen

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO überträgt sich das Virus wohl nicht leicht unter Menschen. In Deutschland ist laut Robert-Koch-Institut noch kein Fall von einem Menschen bekannt geworden, der sich mit der Vogelgrippe infiziert hat. Diese Fälle seien bislang hauptsächlich in Asien, Afrika und dem Nahen Osten aufgetreten.

