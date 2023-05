Hagen: Volles Programm gegen Ferien-Langeweile

Hagen. Angebote für Kinder und Jugendliche gibt es in den Sommerferien in Hagen reichlich. Wer sich interessiert, sollte sich anmelden.

In den Sommerferien ist in Hagen keine Zeit für Langeweile: Der Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen hat auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Sommerferienprogramm zusammengestellt. Vom 26. Juni bis 4. August bieten sowohl die städtischen Jugendeinrichtungen als auch die Jugendeinrichtungen von freien Trägern musikalische, kreative, sportliche und lustige Workshops für Kinder von acht bis zwölf Jahren an. In diesem Jahr können erstmals auch Kinder ab sechs Jahren an drei Workshops im Spiel- und Sportpark Emst teilnehmen.

Spannende Workshops

Die Workshops finden in jeder Ferienwoche von Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 16 Uhr, statt. Die Anmeldung erfolgt jeweils für eine Woche. Die Teilnahmegebühr liegt bei 70 Euro pro Workshop und ist direkt bei der Anmeldung zu bezahlen. Alle Hagener Kinder können sich auf spannende Workshops freuen: Los geht es in der ersten Ferienwoche (26. bis 30. Juni) mit dem „Fluch von Vorhalle“ – einem Piratinnen- und Piraten-Workshop im Jugendzentrum Vorhalle. Der „Hip Hop-New Style“-Tanzworkshop im Spiel- und Sportpark Emst richtet sich auch an Kinder ab sechs Jahren. In der zweiten Ferienwoche (3. bis 7. Juli) stehen „die große Loxbaum-Olympiade“ im Jugendzentrum Loxbaum sowie ein Workshop zum Thema „Was ist das für ein Müll?!“ im Jugendzentrum Paulazzo auf dem Programm. Zusätzlich bietet der Spiel- und Sportpark Emst eine Naturexpedition für Kinder ab sechs Jahren an.

Eine weitere „Loxbaum-Olympiade“ findet auch in der dritten Woche (10. bis 14. Juli) im Jugendzentrum Loxbaum statt. Weitere Workshops werden zu den Themen „Ist das Müll oder muss das weg?“ beim CVJM in Vorhalle und „Naturerlebnis und Nachhaltigkeit“ im Jugendzentrum Berchum angeboten. Mit der „Happy Week – die fröhliche Woche“ startet die vierte Ferienwoche (17. bis 21. Juli) im Kinder- und Jugendtreff Eilper Welle. Um die Natur und das Kochen am Feuer geht es im Kinder- und Jugendpark Haspe.

In der fünften Ferienwoche (24. bis 28. Juli) können sich Kinder ab sechs Jahren auf einen „Street Dance“- Tanzworkshop im Spiel- und Sportpark Emst freuen. Um den Vergleich Natur gegen Moderne geht es in einem Workshop im Jugendzentrum Qube in Haspe. Das Jugendzentrum Hohenlimburg veranstaltet ein Fußballcamp.

Die sechste Ferienwoche (31. Juli bis 4. August) beginnt mit einem Trommelworkshop mit dem aus Südamerika stammenden Schlaginstrument Cajón im Kinder- und Jugendpark Haspe. Eine weitere „Happy Week“ im Kinder- und Jugendtreff Eilper Welle rundet das Ferienangebot ab.

Terminvereinbarung ab sofort

Da für die jeweiligen Veranstaltungen nur eine begrenzte Anzahl an Teilnahmeplätzen zur Verfügung steht, sollten sich die Eltern interessierter Kinder möglichst schnell Plätze sichern. Die Anmeldung muss persönlich durch einen Elternteil oder eine bevollmächtigte Person vorgenommen werden. Hierfür ist eine vorherige Terminabsprache erforderlich. Die Anmeldezeiten sind von Donnerstag, 1. Juni, bis Mittwoch, 14. Juni, festgelegt. In diesem Zeitraum können Eltern ihre Kinder montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr an der Infotheke im Rathaus II, Berliner Platz 22, zur Ferienmaus anmelden. Am Donnerstag und Freitag, 8. und 9. Juni, bleibt die Stadtverwaltung Hagen geschlossen.

Eine Terminvereinbarung ist ab sofort möglich. Um einen Termin zur Anmeldung zu vereinbaren, können die Eltern ihren Wunschtermin sowie ihre Wunschzeit im Kontaktformular eintragen. Der Termin wird im Anschluss bestätigt oder es wird ein Alternativtermin angeboten. Andernfalls können sich interessierte Eltern bei Anke Kämper unter Telefon 02331/207-3668 melden, um einen Termin abzusprechen. Ab Donnerstag, 15. Juni, kann ein individueller Termin zur Anmeldung über das Kontaktformular oder telefonisch vereinbart werden.

