Hagen: Volltrunken im Auto unterwegs – ohne Führerschein

Die Polizisten in Hagen wurden auf den Autofahrer auf der Eilper Straße aufmerksam, weil dieser deutliche Schlangenlinien fuhr. Nach dem Aussteigen musste sich der Mann am Auto festhalten, um nicht umzufallen.

Hagen. Die Polizei in Hagen hat in der Nacht einen Autofahrer gestoppt, der offensichtlich volltrunken unterwegs war. Das war noch lange nicht alles.

Seine Schlangenlinien verrieten ihn: Die Polizei in Hagen hat in der Nacht zum Sonntag einen offensichtlich volltrunkenen Autofahrer gestoppt. Wie die Behörde berichtete, war der Mann gegen 1.30 Uhr auf der Eilper Straße Richtung Innenstadt unterwegs, als er einer Streifenwagenbesatzung auffiel. Der Mann sei mit seinem Mini „in deutlichen Schlangenlinien“ unterwegs gewesen und habe „einige Fahrfehler“ gemacht.

„Nur mit Mühe“ habe es der 42-Jährige nach mehreren Signalen geschafft, den Wagen auf der Frankfurter Straße anzuhalten. „Als er ausstieg, konnte er sich kaum auf den Beinen halten und musste sich am Pkw-Dach festhalten, um nicht umzufallen“, heißt es im Polizeibericht. Er habe stark gelallt und sei nur schwer zu verstehen gewesen.

Polizei Hagen stoppt volltrunkenen Autofahrer: Auch Drogentest positiv

Der Atemalkoholtest war eindeutig: mehr als 2,2 Promille. Wegen weiterer Anzeichen machten die Polizisten auch noch einen „Drogenvortest“ mit dem Mann – auch dieser verlief positiv „und deutete die Einnahme von Amphetaminen an“. Die Polizisten schrieben also nicht nur eine Strafanzeige, sondern veranlassten noch zwei Blutproben-Entnahmen.

Damit nicht genug: Am Ende habe sich noch herausgestellt, „dass der in Hagen wohnende Mann gar keinen Führerschein besitzt“, so die Polizei. Der Mini sei auf die Ehefrau des Mannes zugelassen. Ergebnis: eine weitere Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (red)

