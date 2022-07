Hagen: Volltrunkene Rentnerin mit ihrem Auto gestoppt

Mit 1,4 Promille war am Montagabend in Hagen eine 71-Jährige Autofahrerin unterwegs.

Hochschulviertel. Einem aufmerksamen Polizisten ist es zu verdanken, dass eine volltrunkene Rentnerin am Montagabend aus dem Verkehr gezogen werden konnte.

Eine volltrunkene Senioren am Steuer hat die Polizei Hagen am Montagabend aus dem Verkehr gezogen. Ein Polizist beobachtete am Montagabend während seiner Freizeit einen Opel auf der Autobahn 46, der etwa 500 Meter vor der Ausfahrt zur Feithstraße stetig die Geschwindigkeit verlangsamte und zugleich auf dem rechten Seitenstreifen rollte.

Das Auto fuhr gegen 20.45 Uhr von der A46 ab und bog nach rechts ab in Richtung Hoheleye. An der bereits abgeschalteten Ampel an der Kreuzung hielt der Pkw mehrere Sekunden ohne ersichtlichen Grund an und fuhr im Anschluss über einen abgetrennten Gehweg weiter. Im weiteren Verlauf geriet das Fahrzeug in den Gegenverkehr und schnitt eine Sattelzugmaschine.

Irrfahrt auf der Gegenfahrbahn

Der Opel setzte seinen Weg zwischen der Universitätsstraße und Hoheleye in Schlangenlinien fort - stellenweise mehrere Meter auf der Gegenfahrbahn. Da sich nur wenige Fahrzeuge auf der Straße befanden, kam es zu keiner direkten Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer. An der nächsten roten Ampel konnte der Polizist die Fahrerin des Opel schließlich ansprechen und zu einem nahe gelegenen Parkplatz lotsen. Es stellte sich heraus, dass die 71-Jährige ihr Auto unter dem Einfluss von Alkohol führte: 1,4 Promille. Die Hemeranerin musste eine Blutprobe abgeben. Einsatzkräfte stellten zudem den Führerschein der Frau sicher. Die 71-Jährige erhielt eine Strafanzeige.

