Hagen: Volltrunkener Fahrer nach Autounfall erwischt

Oberhagen. Aufgrund eines aufmerksamen Zeugen kann die Polizei in Oberhagen nach einer Unfallflucht prompt einen Verdächtigen ermitteln.

Nach einer Unfallflucht in Oberhagen hat die Hagener Polizei den betrunkenen Autofahrer dank eines Zeugenhinweises ausfindig machen können. Auf der Franzstraße in Eilpe stand am Mittwoch ein 59-Jähriger gegen 0.45 Uhr auf seinem Balkon. Plötzlich bemerkte er ein lautes Geräusch und direkt darauf ein schnell beschleunigendes Auto. Der Hagener sah noch einen schwarzen Mercedes, der mit überhöhter Geschwindigkeit nach links in die Luisenstraße davonfuhr. Er verständigte die Polizei.

An seinem geparkten Renault war der linke Außenspiegel vollständig aus der Halterung gebrochen und lag mitten auf der Fahrbahn. Weiterhin befanden sich Lackkratzer über der Fahrertür, die bis zum Heck des Autos reichten. Die Beamten entdeckten neben dem Renault die Abdeckung eines rechten Außenspiegels, die offenkundig zum flüchtigen Fahrzeug gehörte. Der 59-Jährige konnte den Beamten Kennzeichen-Bruchstücke des anderen Autos angeben. Diese konnten im weiteren Verlauf einen beschädigten Mercedes ausfindig machen, auf den die Beschreibungen und die Kennzeichenfragmente passten. Das Fahrzeug wies zudem frische Unfallspuren auf und es fehlte die Abdeckung des rechten Außenspiegels.

Verdächtiger mit 1,2 Promille

Bei einer weiteren Fahndung im näheren Umfeld trafen die Polizisten schließlich auf den 41-jährigen Halter. Er war äußerst unruhig, unkonzentriert und hatte eine verwaschene sowie undeutliche Sprache. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Er verstrickte sich im Gespräch mit den Beamten immer wieder in Widersprüche. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Es wird nun ermittelt, ob er den Mercedes gefahren und den Unfall verursacht hat. Die Höhe des Sachschadens an den beiden Autos wird auf etwa 7500 Euro geschätzt.