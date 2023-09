Hagen: Volltrunkener mit Messern schläft hinter Gittern

Altenhagen. Gleich zweimal hat die Polizei sich um einen Betrunkenen kümmern müssen, der in Hagen auf offener Straße mit Messern hantierte.

Einen Betrunkenen mit Messern hat die Polizei Hagen am Donnerstag vorsorglich ins Gewahrsam mitgenommen. Der 53-Jährige löste zunächst gegen 16.30 Uhr einen Einsatz in der Altenhagener Straße aus, nachdem er eine Bank mit einem Fleischermesser beschädigte. Eine Streifenwagenbesatzung stellte das Messer sicher, fertigte eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und erteilte ihm einen Platzverweis.

Küchenmesser auf Stromkasten

Der Mann tauchte jedoch gegen 18.10 Uhr an der Kreuzung Hermann-/Friedensstraße wieder auf. Auch hier hatte er Messer dabei. Beim Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung stand er an der Straße, zwei Küchenmesser lagen auf einem Stromkasten auf der anderen Straßenseite. Die Polizisten nahmen den Mann zum Ausnüchtern in Gewahrsam, er hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von über 2,3 Promille. Der Hagener wurde am Freitag in den frühen Morgenstunden wieder entlassen.

