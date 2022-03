Hagen: Volme-Galerie präsentiert sich nach Flut mängelfrei

Hagen. Raumlufttechnik und Brandmeldeanlage der Passage in Hagen haben die Prüfung bestanden. Was jetzt noch bis zur Wiedereröffnung geschieht.

Die momentan zu großen Teilen aufgrund des Hochwassers noch immer geschlossene Volme-Galerie wurde am heutigen Mittwoch auf „Herz und Nieren“ geprüft. „Die Raumlufttechnik und Brandmeldeanlage funktionieren mängelfrei“, sagt Stephan Schnitzler erleichtert, „und auch sonst ist derzeit alles ohne Mängel“. Der Geschäftsführer von Phoenix Development, dem Eigentümer der Einkaufspassage in der Hagener Innenstadt, scheint regelrecht ein Stein vom Herzen zu fallen.

„Aber bis zur geplanten Eröffnung in gut zwei Wochen werden wohl noch täglich Sachverständige und Handwerker im Haus unterwegs beziehungsweise beschäftigt sein“, fügt Stephan Schnitzler an.

In den kommenden Tagen findet die Abnahme durch die Hagener Feuerwehr sowie durch Mitarbeiter des Bauamtes statt. In den Tagen zwischen dem 14. und 16. März soll eine große Evakuierungsübung in der Volme-Galerie durchgeführt werden, „dann wird das komplette Center probeweise geräumt“, erklärt der Phoenix-Development-Geschäftsführer.

Am Donnerstag, 24. März, werden nach heutigem Stand dann 15 Betriebe gleichzeitig wiedereröffnen.

Was die Passagen-Bummler künftig in der oberen Etage der Mall erwartet? Der Food-Court (Essensbereich) wird sich lebendiger präsentieren. „Dort wird Asia Hoang wieder eröffnen, es werden aber auch zwei Gastrobetriebe – ein Burger-Grill und ein Premium-Döner-Grill – Neueröffnung feiern“, erläutert Stephan Schnitzler.

Auch im Erdgeschoss tut sich einiges: So kehrt der Schmuckanbieter „Goldrichtig“, der früher einen kleinen Eckladen in der Passage betrieben hat, dann allerdings für das italienische Restaurant „L’Osteria“ die Fläche räumte, mit einem 105 Quadratmeter großen Laden zurück.

Außerdem wir auf einer 200 Quadratmeter großen Fläche in der Nähe des Eingangs ein Pop-up-Store mit vier bis fünf Mieteinheiten eingerichtet.

Zur Erinnerung: Nach der Flut Mitte Juli konnten einige Betriebe in der Volme-Galerie bereits peu à peu wieder an den Start gehen. So öffnete der Lebensmitteldiscounter Netto bereits am 12. August unter strengen Auflagen (es wurde eine Brandwache eingerichtet) wieder, Mitte November konnten dann die Mitarbeiter des Bekleidungshauses Sinn erstmals wieder Kunden begrüßen, und fast zeitgleich eröffnete auch das neue italienische In-Restaurant L’Osteria.

Anfang Dezember ging es für die kleine Bäckerei Backwerk im Seitentrakt an der Badstraße wieder los, und das Parkhaus mit seinen 867 Parkplätzen kann seit Mitte Dezember wieder angesteuert werden.

