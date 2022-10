Hagen: Von Hagen ohne Umstiege nach Hamburg oder Münster

Hagen. Alle zwei Stunden kann man bald ab Hagener Hauptbahnhof ohne Umstiege nach Münster, Osnabrück, Bremen und Hamburg fahren. Die Details:

Alle zwei Stunden kann man bald ab dem Hagener Hauptbahnhof mit ICE-Zügen ohne Umstiege nach Münster, Osnabrück, Bremen und Hamburg fahren. „Außerdem sind Verbindungen über die Schnellfahrstrecke nach Frankfurt Flughafen Fernbahnhof, Mannheim, Stuttgart oder München möglich“, sagt ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Nachfrage.

Der Hintergrund ist: Die Deutsche Bahn (DB) investiert weiter konsequent in neue Fahrzeuge und attraktive Verbindungen. Zum Fahrplanwechsel 2023 verbindet die DB den Nordwesten und Süden Deutschlands schneller und direkter. Davon profitiert Nordrhein-Westfalen besonders stark.

Neuer Fahrplan gilt ab Dezember

Der neue Fahrplan gilt bereits ab dem 11. Dezember. DB-Personenfernverkehrschef Dr. Michael Peterson betont dazu: „Mit dem neuen Fahrplan gehen wir den nächsten Schritt auf dem Weg zum Deutschlandtakt und stellen die Weichen ganz klar auf weiteres Wachstum. Von den Investitionen in Infrastruktur und neue Fahrzeuge profitieren unsere Fahrgäste unmittelbar. So wächst 2023 unsere Zugflotte jeden Monat um drei neue ICE. Das ist ein Rekord.“

Auch das Ruhrgebiet soll im Zuge des Ausbaus von neuen Direktverbindungen profitieren: So fahren in Bochum ab dem 15. April 2023 etwa alle zwei Stunden ICE-Züge direkt nach Hamburg bzw. Karlsruhe, Freiburg und Basel. Ab Dortmund sind dann wieder stündlich Fernverkehrsfahrten von und nach Hamburg über Münster möglich sowie zweistündlich neue Direktverbindungen an den Oberrhein bis Basel. Am 11. Dezember geht zudem die neue Schnellfahrstrecke Wendlingen–Ulm in Betrieb. Dann kann die bestehende ICE-Linie Dortmund/Düsseldorf–Köln Messe/Deutz–Mannheim–Stuttgart verlängert werden. Ab Köln fährt künftig außerdem ganzjährig täglich eine zweite Direktverbindung von und nach Westerland auf Sylt mit Halt z.B. in Düsseldorf, Essen und Münster.

Auf der Schnellfahrstrecke Köln–Rhein/Main kommt ab dem 11. Dezember erstmals der neue ICE 3neo zum Einsatz. Der neue Zug fährt dort bis zu 300 km/h schnell, hat mehr Türen für einen zügigen Ein- und Ausstieg, großzügigere Gepäckregale, mobilfunkdurchlässige Scheiben, Tablethalter und Kleiderhaken an jedem Sitz, mehr Platz für Familien, einen neuen Hublift für mobilitätseingeschränkte Reisende sowie acht Fahrradstellplätze.

Auch 2023 umfangreiche Bauarbeiten

Auch im Jahr 2023 geht die Sanierung des Schienennetzes unvermindert weiter. Aufgrund der Baustellen wird die Bahn das Angebot auf einigen Verbindungen zeitweise anpassen müssen, was teilweise bereits in den Fahrplan eingearbeitet ist. Über die im kommenden Jahr anstehenden großen Baumaßnahmen wird DB im Dezember informieren. Inwieweit davon auch Hagen betroffen ist, ist noch offen.

