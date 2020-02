Hagen. Die Gründung eines Gymnasiums in Hagen kam nicht zustande, doch ansonsten hat sich Prisma hat sich zum Motor der Integration in Hagen entwickelt.

Hagen: Von Migranten geprägter Verein Motor der Integration

„Ich bin hier, weil ich Deutschland schätze. Und weil es Prisma gibt. Ohne Prisma wäre ich nicht hier.“ Die Syrerin Amira Hassan (26), Kauffrau für Büromanagement, sagte diese Worte stellvertretend für viele Einwanderer, die sich in Hagen eine neue Existenz aufgebaut haben und die ihre Integration maßgeblich einem Verein zu verdanken haben, der 2003 von zwei Türken mit dem Ziel gegründet wurde, auf dem Gebiet der Bildung und Erziehung, aber auch in der kulturellen und sozialen Entwicklung zur Eingliederung von Migranten in die Gesellschaft beizutragen: Prisma Bildungsplattform.

Inzwischen ist der Verein so etabliert und arbeitet so erfolgreich, dass er jüngst neue, größere Räume in der Bahnhofstraße beziehen konnte. „Erziehung, Bildung und Kultur sind auch heute noch unsere wesentlichen Aufgaben“, sagte Vorsitzender Dursum Sun und erteilte zugleich jeglicher Vereinnahmung durch politische oder religiöse Organisationen eine Absage: „Wir arbeiten unabhängig von Herkunft, Geschlecht und sexueller Orientierung.“

Viele Europäer unten den Klienten

Allein die Sprachförderungskurse haben seit 2018 504 Teilnehmer durchlaufen. Mittlerweile gibt es Filialen in Lüdenscheid und Schwerte. Prisma bietet Elternseminare, Bewerbungstrainings, Computerkurse und Erziehungshilfe an. „Bei Bedarf begleiten wir unsere Klienten auch bei Behördengängen und zu Schul- und Arztterminen“, so Qualitätsmanagerin Safiye Sabur. Nur mit der Gründung eines türkisch geprägten Gymnasiums im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Firma Hawker an der B7 scheiterte der Verein vor fünf Jahren. „Dieses Projekt haben wir erstmal auf Eis gelegt“, sagt Mümtaz Özdemir, Institutsleiter in Hagen.

Ohnehin hat sich der Verein nach Auskunft der Verantwortlichen von seinen türkischen Wurzeln gelöst und zählt Menschen aus zahlreichen Staaten zu seinen Klienten, darunter viele Südosteuropäer. Er begleite den Verein seit vielen Jahren und beobachte dessen Arbeit sehr genau, sagte Reinhard Goldbach, Leiter des Fachbereichs Jugend und Soziales bei der Stadt Hagen: „Prisma ist ja ein gewisser Argwohn entgegengeschlagen, die Mehrheitsgesellschaft hat sich immer ein bisschen schwer getan.“ So habe der Jugendhilfeausschuss der Stadt Prisma zunächst nur mit einer zeitlichen Begrenzung als Träger der Jugendhilfe anerkannt, wenngleich diese Zulassung inzwischen unbefristet verlängert worden sei. Prisma kann demnach eine finanzielle Förderung für seine Projekte bei der Stadt beantragen, hat aber keinen Anspruch darauf.

Bestens vernetzt in Hagen

Der Verein habe sich zu einem der größten Anbieter von Integrationskursen, Jugendhilfe und Bildung in Hagen entwickelt: „Und am Ende müssen wir alle zur Kenntnis nehmen, dass eine Stadtgesellschaft von den Themen geprägt wird, die in ihr wohnen.“

50 Prozent aller Hagener Kinder hätten eine Zuwanderungsgeschichte, und Prisma sei es gelungen, sich in Hagen bestens zu vernetzen, so Goldbach. Häufig hätten Mitarbeiter von Prisma einen besseren Zugang zu eingewanderten Familien als andere Organisationen. Und der Zustrom aus dem Ausland halte an, so Goldbach: „Integrationsmaßnahmen werden auch weiterhin erforderlich sein. Das ist eine riesige Herausforderung. Wir können gar nicht so schnell Kindergartenplätze schaffen wie Kinder nachkommen.“

Vor vier Jahren gründete Prisma eine Jugendgruppe, die der interkulturellen Jugendarbeit diene, aber auch gegen Gewalt und Extremismus wirken solle, so Safiye Sabur. Und dass die neuen Räume in der Bahnhofstraße allen Interessierten offen stehen, soll keine Ausnahme am Tag der Einweihung sein, sondern die Regel.