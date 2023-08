Hagen: Vor dem Wochenende mit Bargeld eindecken

Bei der Sparkasse in Hagen ticken am kommenden Wochenende die Uhren anders.

Hagen. Die Sparkasse Hagen/Herdecke fusioniert am Wochenende technisch mit den Kollegen in Lüdenscheid. Das führt zu Einschränkungen bei den Kunden.

Aufgrund der technischen Zusammenführung im Rahmen der Fusion der Sparkassen Hagen/Herdecke und Lüdenscheid wird es anm bevorstehenden Wochenende zu Einschränkungen kommen. Von Freitagabend, 18 Uhr, bis Sonntag, ca. 23 Uhr, müssen die Kunden der Sparkasse an Volme und Ruhr Folgendes beachten:

Hier kann es Probleme geben

Geldabhebungen an Geldautomaten sind zeitweise nicht möglich.

Kontoauszugsdrucker und Überweisungsterminals stehen nicht zur Verfügung.

Bargeldloses Bezahlen mit Sparkassenkarten ist nur eingeschränkt möglich.

Onlinebanking steht im gesamten Zeitraum nicht zur Verfügung.

Alle Geschäftsstellen der Sparkasse an Volme und Ruhr bleiben am Samstag geschlossen.

Auch im Ausland wird es zu Einschränkungen kommen.

Das sollten die Kunden beachten

Die Sparkasse empfiehlt ihren Kunden daher: Versorgen Sie sich rechtzeitig mit ausreichend Bargeld, auch im Ausland. Erledigen Sie Ihre Zahlungsvorgänge vorher. Alle Kreditkarten sind wie gewohnt nutzbar.

Alle Informationen und Hilfestellungen zur technischen Zusammenführung sind auf der Homepage www.skhahe.de abrufbar. Für Fragen stehen natürlich auch alle Kundenberater und Kundenberaterinnen gern zur Verfügung. Die Kunden-Service-Center der Sparkasse an Volme und Ruhr sind darüber hinaus von montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr unter Telefon 02331/206-0 zu erreichen.

Und noch ein wichtiger Sicherheitshinweis mit Blick auf mögliche Trickbetrüger: Die Sparkasse ruft ihre Kunden in diesem Zusammenhang nicht an. Auch in einem anderen Kontext werden niemals telefonisch Passwörter oder Online-Banking-PINs abgefragt.

