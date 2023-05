Hagen-Vorhalle: Hoher Schaden nach Alkoholfahrt

Nach dem Crash in Vorhalle: Das Haltestellenhäuschen ist zerstört, das geparkte Auto erheblich beschädigt.

Hagen. Bei einem Crash in Hagen-Vorhalle wurden ein Haltestellenhäuschen und zwei Autos stark beschädigt. Wieder war Alkohol im Spiel.

Die Hagener Polizei wurde am Samstagmorgen gegen 0.20 Uhr von einem Zeugen auf einen Verkehrsunfall aufmerksam gemacht. Am Sporbecker Weg in Hagen-Vorhalle stellten die Polizeibeamten ein völlig zerstörtes Haltestellenhäuschen fest.

Daneben stand ein sehr stark beschädigtes Auto, neben diesem der 51-jährige, unverletzte Fahrer. Es stellte sich heraus, dass der Unfallfahrer von einer Vereinsfeier kommend, auf dem Weg nach Hause war. Dazu befuhr er mit seinem Auto den Sporbecker Weg, kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen geparkten Ford.

Durch den Zusammenstoß kam er ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn, fuhr dort auf den Gehweg auf, durchbrach an der Ulmenstraße ein Haltestellenhäuschen und eine Hecke und kam schließlich auf einem Grünstreifen zum Stillstand.

1,8 Promille im Blut

Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der aus Vorhalle stammende Mann deutlich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und eine Anzeige gefertigt. Der Mercedes des Mannes und das Haltestellenhaus wurden vollkommen zerstört, das geparkte Fahrzeug, die Hecke und ein Zaun wurden erheblich beschädigt.

