Hagen-Vorhalle: Jugendlicher von Auto angefahren

Vorhalle. An einer Bushaltestelle in Vorhalle ist ein Jugendlicher beim Betreten der Straße von einem Auto angefahren worden.

Bei einem Verkehrsunfall in Hagen-Vorhalle ist am Dienstag ein Jugendlicher von einem Auto angefahren und verletzt worden. Gegen 7 Uhr wollte ein 23-Jähriger im Sporbecker Weg mit seinem Skoda an einem Bus vorbeifahren, der an der Haltestelle „Ulmenstraße“ stoppte. Zwischen geparkten Fahrzeugen betrat zur gleichen Zeit ein 16-Jähriger die Fahrbahn. Der Hagener konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig stoppen und stieß mit dem Jugendlichen zusammen. Dieser stürzte und verletzte sich leicht.

Opfer muss ins Krankenhaus

Der 16-Jährige kam zur Behandlung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Skoda wurde im Frontbereich so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wurde auf etwa 5000 Euro geschätzt.

