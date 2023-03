Hagen: Vorschriften, Verbote und Gebühren zum Osterfeuer

Die Menschen in Hagen lieben ihre Osterfeuer, hier bei den Heidefreunden Boelerheide.

Hagen. In Hagen wird es am Karsamstag zahlreiche Menschen zu den Osterfeuern ziehen. Doch es sind Unmengen an Vorschriften zu beachten.

Nach alter Tradition dürfen Osterfeuer auch in diesem Jahr wieder in Hagen am Karsamstag, 8. April, entzündet werden. Sie dienen der Brauchtumspflege, haben einen öffentlichen Charakter und sind damit auch für jedermann zugänglich.

Doch es gibt bestimmte Regeln und Voraussetzungen, um ein Osterfeuer abbrennen zu dürfen, auf die die Stadtverwaltung in Hagen eigens hinweist. Findet das Feuer in sogenannten „im Zusammenhang bebauten Bereichen“ statt, muss es – wie in den vergangenen Jahren – nicht im Vorfeld angemeldet werden.

Umweltamt, des Ordnungsamt und Feuerwehr empfehlen, die Anzahl der Osterfeuer zu begrenzen und nach Möglichkeit zusammenzulegen, um die Zusatzbelastung von Feinstaub so gering wie möglich zu halten. Der Veranstalter sei ausschließlich für die ordnungsgemäße Organisation, Planung und Durchführung, inklusive Einhaltung aller Vorschriften, verantwortlich, so die Stadt. Gegebenenfalls ist eine Einverständniserklärung zur Durchführung des Osterfeuers vom Grundstückseigentümer einzuholen.

Gaststättenrechtliche Erlaubnis

Sollten während der Veranstaltung alkoholische Getränke verkauft werden, ist eine gaststättenrechtliche Erlaubnis erforderlich. Diese kann beim Ordnungsamt, Rathaus II, Berliner Platz 22, Zimmer B207, Tel. 02331/207-4853, gegen eine pauschale Gebühr von 25 Euro eingeholt werden. Der Antrag ist schriftlich oder per E-Mail an ordnungsamt@stadthagen.de unter Angabe des Veranstalters und des Ortes zu stellen.

In allen in jeglicher Form geschützten Landschafts-, Wasser- und Naturschutzgebieten ist das Abbrennen von Osterfeuern nicht erlaubt. Den dazugehörigen Landschaftsplan mit den einzelnen Schutzgebieten können Bürger auf der Internetseite www.hagen.de und dort unter „Stadtpläne“ einsehen. Zudem dürfen ausgewiesene Naturdenkmäler, meistens Bäume, nicht beeinträchtigt werden. Hierzu sollten Personen einen Mindestabstand von 50 Metern einhalten.

Kein Feuer in Waldnähe

Auch in Waldnähe dürfen Osterfeuer nicht entzündet werden, es müssen mindestens 100 Meter Abstand eingehalten werden. In begründeten Ausnahmefällen kann das Regionalforstamt Ruhrgebiet Genehmigungen zur Unterschreitung dieses Abstandes erteilen. Diese können gegen eine Gebühr von 45 Euro beim Regionalforstamt Ruhrgebiet, Brößweg 40, 45897 Gelsenkirchen, oder per EMail an ruhrgebiet@wald-und-holz.nrw.de beantragt werden. Im Falle einer akuten Waldbrandwarnung gelten bereits erteilte Genehmigungen als hinfällig.

Für das Osterfeuer dürfen nur trockene Pflanzenreste und unbehandeltes Holz verwendet werden. Kunststoffe wie Plastiktüten und Autoreifen, aber auch andere Abfälle, sind verboten. Verstöße werden mit erheblichen Bußgeldern geahndet. Der Veranstalter sollte das Brennmaterial kurz vor dem Anzünden, vorzugsweise am selben Tag, noch einmal umschichten, damit das Osterfeuer nicht zur Flammenfalle für Tiere wird.

Ausreichender Sicherheitsabstand

Aufgrund von Rauch und Hitze müssen die Besucher eines Osterfeuers einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten und die Hauptwindrichtung beachten. Die Osterfeuerstelle sollten mindestens zwei Erwachsene beaufsichtigen. Die Feuerwehr rät, an allen Osterfeuerstellen Löschmittel und/oder Geräte, zum Beispiel Gartenschlauch, Wassereimer, Feuerlöscher, fahrbare landwirtschaftliche Wassertanks, Schaufel oder Spaten, bereitzustellen.

+++Lesen Sie auch: Windmühle in Hagen bietet spektakuläre Aussicht+++

Aufsichtspersonen sollten ständig die Umgebung der Feuerstelle beobachten, um Folgebrände rechtzeitig bekämpfen zu können. Die Aufsichtspersonen dürfen die Verbrennungsfläche erst verlassen, wenn das Feuer erloschen ist. Um Funkenflug auch bei aufkommendem Wind auszuschließen, sollte noch vorhandene Glut mit Erde bedeckt werden. Sollte das Osterfeuer dennoch außer Kontrolle geraten, ist sofort die Feuerwehr über den Notruf 112 zu alarmieren.

Die Einhaltung der Auflagen werde wieder stichprobenartig überprüft, kündigte die Stadt Hagen an.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen