Hagen: Wand und Treppe des Theaters mit Graffiti besprüht

Hagen-Mitte. Schmierereien am Hagener Stadttheater. Teile der Hauswand und eine Treppe wurden besprüht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Teile einer Hauswand des Stadttheaters sowie die Treppen eines Hintereinganges des Gebäudes mit Graffiti. Ein 57-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes teilte den Polizeibeamten mit, dass er das Gelände des Theaters am Mittwoch, gegen 0 Uhr verlassen hat und zu diesem Zeitpunkt noch alles unversehrt war. Am Morgen, gegen 8.30 Uhr, wurde er dann auf die Beschädigungen aufmerksam. Die Beamten konnten im Bereich einer Hauswand sowie an den Treppen eines rückwärtigen Eingangs des Theaters in roter und weißer Farbe aufgesprühte Buchstaben und Kreise erkennen. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 9862066.(sen)

