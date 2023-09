Hagen: Warum pünktliche Züge der Bahn Fahrgäste überfordern

Züge der Deutschen Bahn – hier ein ICE im Hauptbahnhof Hagen – kommen oft mit Verspätung an. Mit Pünktlichkeit rechnen Fahrgäste längst nicht mehr.

Hagen. Gleich zweimal fahren Züge der Deutschen Bahn von und nach Hagen pünktlich. Warum das Fahrgäste und Lokführer völlig überfordern kann.

Stellen Sie sich das mal vor: Ich kennen ein Frau, die zuletzt zweimal mit der Deutschen Bahn gefahren ist und zweimal so pünktlich, wie es im Fahrplan vorgesehen ist, ihren Zielort Hagen erreichte. Und als käme das für sich betrachtet nicht schon einer Sensation gleich: Auf beiden Fahrten musste sie auch noch zweimal umsteigen.

Warum ich das an dieser Stelle erzähle, fragen Sie sich völlig zurecht. Eine derart außergewöhnliche Geschichte wäre doch eine große Aufmachung nebst Fotos und Kommentar wert. Nun: Besser hier als gar nicht.

Lokführer wohl verwirrt

Die Frau fürchtet Neider, möchte gern anonym bleiben. Der Lokführer ist vermutlich so verwirrt, dass er tagelang freigestellt werden musste. Und die Kommunikationsabteilung der Deutschen Bahn ist auf Anfragen zu pünktlichen Zügen nicht vorbereitet. Kein Kommentar.

Also malen wir uns aus, was pünktliche Züge für Betroffene bedeuten mögen. Pünktlich ankommen – auf so etwas kann man sich beim besten Willen nicht vorbereiten. Und dann gleich zweimal.

Keine Regressforderungen gegen Bahn möglich

Man hat (völlig verständlich) viel zu viel Proviant eingepackt. Zwei Drittel der Playlist sind noch nicht abgespielt. Und vor allem: Weil man ab einer Stunde Verspätung ganz simpel Regressforderungen gegen die Deutsche Bahn geltend machen kann, wirbeln zwei pünktliche Fahrten das Reisebudget völlig durcheinander. Wer pünktlich am Zielort ankommt, muss im Urlaub auf sehr vieles verzichten.

Pünktlichkeit konnte man noch nie planen. Wenn das jetzt aber auch noch für Unpünktlichkeit gilt, dann bleibt nur dieses Fazit: Jetzt ist auf die Deutsche Bahn wirklich kein Verlass mehr.

