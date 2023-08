Veranstaltungen Was beim Campusfest und auf anderen Events in Hagen los war

Hagen. Locker war die Stimmung am Samstag beim Campusfest der Fernuni Hagen. Auch beim Schnurlos-Festival am Bismarckturm war viel los. Und wo noch?

Zahlreiche Hagener Bürgerinnen und Bürger, aber auch Besucher von außerhalb, waren am Samstagnachmittag bzw. am Samstagabend (19. August) auf den Campus der Fernuniversität Hagen geströmt.

Das Campusfest, das seit etlichen Jahren (mit einigen Ausnahmen) von der Hochschule veranstaltet wird, ist seit jeher eben beliebt.

+++ Lesen Sie auch: Hagen: Schloss Spiele Hohenlimburg – 80-Jährige schwer verletzt +++

Und auch das Wetter spielte am Wochenende bestens mit; der Regenschauer am Nachmittag hielt die Besucher nicht davon ab, das Fest der Hochschule aufzusuchen.

Mischung aus Livemusik, Infotainment und Gastronomie

Livebands – die Akustik-Formation „Any beat counts“ präsentierte Rock, Pop und Metal, die Party-Coverband „You Who“ spielte Rockklassiker, Partykracher und aktuelle Chartsstürmer – traten auf dem Roten Platz auf und sorgten für lockere Stimmung unter den Festbesuchern. Die Mischung aus Livemusik, Infotainment und Gastronomie kam bei den Gästen gut an.

Die Bierzeltgarnituren waren beim Fernuni-Campusfest in Hagen gut besetzt. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Ab dem späten Nachmittag fanden Führungen über den Fernuni-Campus statt, und an Infoständen konnten sich die Besucher rund um das Fernstudium, das die Hagener Universität anbietet, schlau machen.

+++ Lesen Sie auch: Rathaus-Galerie Hagen: Baustellen-Flair statt Shopping-Erlebnis +++

Und auch das große Sortiment des Onlineshops wurde am Samstag vorgestellt. Ebenfalls auf dem Programm der Bildungseinrichtung: Eine Ringvorlesung zur Energiekrise, in der es um das Nachhaltigkeitsdilemma ging. Bis in den späten Abend genossen die Gäste aus Hagen und Umgebung das Open-Air-Event.

Apropos Fest: Am Wochenende standen in Hagen so viele unterschiedliche Feste und Events auf dem Programm, wie selten.

Schnurlos-Festival am Bismarckturm

So lockte das locker-legere Schnurlos-Festival am Freitag und Samstag mit Live-Musik zahlreiche und auch jüngere Open-Air-Fans zum Bismarckturm auf dem Goldberg. Fazit des Zwei-Tage-Events? Es war schön und entspannt ...

Beim Stadtteilfest am Samstag in Vorhalle gab’s ein Bühnen- und Kinderprogramm, und auch beim Sommerfest des MGV „Sängerbund“ Garenfeld 1874 vor der Mehrzweckhalle Garenfeld war einiges los.

Auf dem Parkplatz der Alloheim-Senioren-Residenz am Theater stand das Oldtimertreffen „Oldie trifft Oldie“ am Samstag auf dem Programm.

+++ Lesen Sie auch: Wann das „Haus des Döners“ in der Hagener City eröffnet +++

Bei vielen Hasper Bürgerinnen und Bürgern beliebt – das Open-Air-Sommerfest der Einrichtung Corbacher 20, das am Samstag zu Live-Musik und vielem mehr auf den „Heiligen Berg“ lockte.

Und auch am Hengsteysee fand ein Event statt – die „Schlagerparty am See“. Zahlreiche Gäste tummelten sich am Samstagabend im und vor dem Restaurant Strandhaus an der Seestraße. Die Meinung einiger Gäste? „Eine tolle Location.“

Aber auch in Hohenlimburg wurde am Samstagabend das Feiern groß geschrieben – da trat zum Beispiel die Live-Band „Schlager Deluxe“ im Kulturzentrum Werkhof an der Kaiserstraße auf.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen