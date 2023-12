Hagen: Was den Hagenern im neuen Jahr Hoffnung macht

Hagen. Es sind schlechte Nachrichten, die zuletzt Diskussionen in Hagen bestimmen. Konzentrieren wir uns zum Jahreswechsel auf das, was Hoffnung macht.

Fehlende Kita-Plätze, Millionen-Löcher im Etat, Kürzungen im sozialen Bereich in Hagen. Alles fürchterlich, alles schlimm, alles zuletzt viel beschrieben.

Blicken wir zum Jahreswechsel auf das, was Hoffnung macht.

Hagener machen Hagen Hoffnung

Es sind die Hagener, die in Hagen Hoffnung machen. Und zwar die Hagener, die sich für ihre Stadt und für die Menschen, die in ihr leben, engagieren.

Da sind natürlich die, die das von Berufswegen tun. Feuerwehrleute, Polizisten, Rettungskräfte beispielsweise, die Respekt und Anerkennung verdienen und niemanden, der sie in der Silvesternacht auch noch mit Raketen beschießt. Das sind all jene, die im sozialen Bereich arbeiten und im Alltag für die Schwachen der Gesellschaft da sind - für Kinder, für Menschen mit Behinderung oder für die Alten. Da sind aber auch jene, die mit Leidenschaft in einer Verwaltung arbeiten und sich dafür einsetzen, dass es Bereiche gibt, in denen es in Hagen trotz aller Einschränkungen vorangehen kann.

Ehrenamt im Blick

Alles selbstverständlich? Nein. Finden wir nicht.

Und so lassen Sie uns noch auf die Menschen blicken, die sich im Ehrenamt engagieren. Die Andere unterstützen, die Zusammenhalt bewahren, die Identität stiften. Auf die Frauen und Männer in den Brauchtumsvereinen, auf Ehrenamtliche bei der Feuerwehr und bei den Hilfsdiensten, auf jene, die sich in Sportvereinen engagieren, in Kirchengemeinden oder Moscheevereinen. Diese Liste - das sei gesagt - erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit.

Auch mit Zuversicht

Blicken wir auf eine Stadt und die Menschen, die sie ausmachen. Blicken wir auf ein neues Jahr - nicht nur, aber auch mit Hoffnung und Zuversicht.

In diesem Sinne wünschen wir, das Team der Stadtredaktion, ein kleines Rad im großen Getriebe dieser Stadt, Ihnen einen guten Rutsch.

