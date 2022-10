Hagen: „Was guckst Du?!“ - Frauen prügeln sich bei Kaufland

Hagen. Vier Frauen haben sich am Samstagnachmittag in einer Kaufland-Filiale in Hagen geprügelt. Erst zwei Töchter, dann griffen deren Mütter ein.

Vier Frauen sind sich am Samstagnachmittag in der Kaufland-Filiale in Hagen-Hohenlimburg in die Haare geraten. Die Polizei meldete drei leicht Verletzte und sucht nach Zeugen.

„Es war wohl so eine ‘was-guckst-Du’-Situation“, hieß es am Sonntagmorgen in der Leitstelle der Polizei Hagen. Die vier Frauen hätten gegen 15.35 Uhr in der Schlange an der Kasse gestanden, als es plötzlich zwischen ihnen laut geworden sei.

Prügelei an der Kaufland-Kasse: Erst stritten sich Töchter, dann griffen deren Mütter ein

„Nach verbalen Provokationen folgte eine körperliche Auseinandersetzung“, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Erst seien eine 19- und einen 17-Jährige aneinander geraten, dann hätten sich die jeweiligen Mütter in den Streit eingemischt und schließlich ebenfalls geprügelt.

Die 17-Jährige sei von der hinzugerufenen Rettungswagenbesatzung ambulant behandelt worden, die Blessuren der beiden anderen leicht Verletzten bedurften laut Polizei offenbar keiner weiteren Versorgung.

Zeugen dürften um die Uhrzeit im Kaufland einige gewesen sein - doch die Polizei hatte vor Ort niemanden gefunden, der Angaben hätte machen könne, hieß es in der Leitstelle. Deshalb sucht die Polizei nun nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Hagen erbeten unter der Telefonnummer 02331/986-2066.

