Hagen: Was Kinder im Freilichtmuseum spielen können

Hagen. Das Freilichtmuseum Hagen hat für Kinder ein buntes Ferienprogramm zusammengestellt. Hier gibt es alle Details.

Mit Workshops unter dem Motto „Analog statt Digital“ bietet das Freilichtmuseum Hagen in den Herbstferien ein Programm für Schülerinnen und Schüler an. Die Kinder und Jugendlichen sollen in den Kursen spielend die Geschichte der Region erlernen, wie es in einer Mitteilung des Freilichtmuseums heißt. Ein Überblick:

Outdoor-Spielsachen

In dem ersten Workshop lernen die Kinder, wie sie klassische „Outdoor“-Spielsachen wie einen Wurfkreisel anfertigen. Die kostenlosen Kurse für Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren – und unter Begleitung der Eltern – finden von Dienstag, 13. Oktober, bis Freitag, 16. Oktober, jeweils 12, 13, 14.30 und 15.30 Uhr statt. Sie dauern etwa 45 Minuten. Der Treffpunkt ist an der Remise Wuppertal.

Milchtüte zum Basteln

Die Milchtüte ist leer und der Apfelsaft ist ausgetrunken, dann landet die Verpackung im Gelben Sack. Doch das muss nicht sein. Mit Getränkekartons kann man einiges basteln – zum Beispiel eine Geldbörse oder ein Mäppchen.

Wie das geht, wird in der Zeit von Dienstag, 13. Oktober bis Freitag, 16. Oktober jeweils von 9 bis 15 Uhr im Kurz-Workshop „Neues Leben für alte Safttüten“ an der Gelbgießerei gezeigt. Eine Anmeldung ist erforderlich, weil nur drei Kinder gleichzeitig basteln können. Die Bastelanleitung gibt auf dem Museumsblog im im Internet auch zum kostenlosen Herunterladen.

Wie wird Papier hergestellt?

Eine Antwort auf die Frage, wie Papier hergestellt wird, geben die „Papier-Macher“ an der Papiermühle. Sie zeigen, wie Papier auch zu Hause selbst geschöpft werden kann. Der Workshop „Papier-Macher“ wird in der Zeit von Dienstag, 13. Oktober, bis Sonntag, 18. Oktober, jeweils von 12 bis 17 Uhr angeboten.

Treffpunkt ist die Papiermühle. Eine Anmeldung ist wegen den Bedingungen in der Corona-Pandemie erforderlich.

Die Kraft des Wassers

Anschauen, Entdecken und Selbermachen: Wie funktioniert ein Wasserrad? Was kann es bewegen? In der Kurzführung „Die Kraft des Wassers“ geht es in der zweiten Ferienwoche von Dienstag, 20. Oktober, bis Freitag, 23. Oktober, jeweils um 11, 12, 13, 14 und 15 Uhr auf Entdeckungstour zu den Wasserrädern und Stauteichen des Museums.

Für diese 30-minütige Kurzführung können sich Interessierte direkt an der Kasse anmelden.

Mit Muskelkraft Öl pressen

Wie kann man Öl schlagen und statt es zu pressen? Welche Pflanzen eignen sich dafür? Wie aufwendig ist es Speiseöl herzustellen?

Das Angebot zeigt in der Zeit von Dienstag , 20. Oktober, bis Freitag, 23. Oktober, jeweils in der Zeit von 11 bis 16 Uhr an der Ölmühle wie nur mit Muskelkraft aus Sonnenblumenkernen Öl geschlagen wird. Bitte an der Ölmühle anmelden.

Handwerk mit Papier und Zinn

Kein Briefumschlag zur Hand und die Geschäfte sind schon geschlossen: Was tun? Das Schulheft ist voll, doch keine Lust einkaufen zu gehen? Viele alltägliche Dinge aus Papier lassen sich sehr gut selbst herstellen.

Wie das funktioniert, zeigt der Kurz-Workshop „Nützliches aus Papier“ in der Remise Wuppertal in der Zeit von Dienstag, 20. Oktober, bis Freitag, 23. Oktober, jeweils in der Zeit von 11 bis 16 Uhr. Bitte auch direkt dort anmelden. Die Anleitungen zum Nachmachen findet sich zum Download im Blog.

Formen aus Zinn herstellen

In dem Workshop „Zinngießen“ stellen Kinder ab acht Jahren selbst Formen her und gießen sie anschließend mit flüssigem Zinn aus. Natürlich können sie die selbstgegossenen Motive mit nach Hause genommen werden. Der Treffpunkt für den 90-minütigen Workshop ist vor der Gelbgießerei in der Zeit von Dienstag, 20. Oktober, bis Sonntag, 25. Oktober, jeweils um 12, 13.30 und 15 Uhr.