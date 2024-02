Hagen: „Was soll der Aufstand?“ - Dame (87) zerlegt Opel

Unfall am Boeler Ring: Eine 87-Jährige hat dort ihren Opel auf eine Verkehrsinsel gesteuert.

Boele Kurioser Unfall am Boeler Ring in Hagen. Eine 87-Jährige landet auf einer Verkehrsinsel. Dann fragt sie sich, was der ganze Aufstand soll.

Bereits am vergangen Freitag gegen 10 Uhr ist eine 87-Jährige Hagenerin aus bisher ungeklärter Ursache von der Hagener Straße abgekommen und am Boeler Ring auf eine Verkehrsinsel gefahren. Kurios war zudem ihre Reaktion.

Die Dame kam von der Hagener Straße und riss sich beim Crash mit der Verkehrsinsel auf der Kreuzung zur Hügelstraße die Ölwanne ihres Opel Corsa auf. Das führte dazu, dass das austretende Öl über Teile der Hagener Straße lief. Bei Eintreffen bot sich den Beamten der Polizeiwache Hoheleye ein ungewöhnliches Bild. Der Opel befand sich schräg vor der dortigen Verkehrsinsel und rollte leicht rückwärts. Die Unfallfahrerin saß währenddessen noch im Fahrzeug, hinderte den Pkw aber nicht am unkontrollierten wegrollen. Den Polizisten vor Ort gelang es noch rechtzeitig in den Fahrgastraum zu greifen, um dort die Handbremse zu ziehen.

Was aber vor Ort noch ungewöhnlicher war, als der wegrollende Opel, war das Unverständnis der Fahrzeugführerin an der Unfallstelle. Die 87-Jährige Hagenerin hatte nämlich so gar kein Verständnis für den „ganzen Aufstand“ der vor Ort betrieben würde. Glücklicherweise blieb sie trotz aller Umstände unverletzt und konnte nach einer kurzen Begutachtung im Rettungswagen entlassen werden. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

