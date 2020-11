Hagen: Waschbär-Explosion hält an – das können Bürger tun

„Die Auftragslage bleibt hoch“, sagt Jürgen Blasberg. Er ist Jagdaufseher und Hagens Marderbeauftragter und als solcher kümmert er sich auch darum, wenn Bürger Probleme mit Waschbären in den Wohnvierteln oder ihren Gärten bekommen. Ende Oktober hatte unsere Zeitung bereits über die Invasion der possierlichen Tierchen in den Vierteln der Stadt berichtet . „Vier Flüsse, viel Waldfläche, sehr milde Winter und ein großes Fraß-Angebot sorgen für die starke Vermehrung. Ein Waschbär-Weibchen bekommt fünf bis sechs Junge pro Jahr“, hatte Jürgen Blasberg in der Berichterstattung gesagt. Und nach Erscheinen des Artikels schienen viele Bürger erst mal realisiert zu haben, dass die Waschbären in ihrem Garten kein Einzelfall sind und wo sie sich Hilfe holen können. Nämlich bei Jürgen Blasberg.

Schon am Tag des Erscheinens stand das Telefon nicht mehr still

„Direkt am Tag des Erscheinens haben mich 18 Bürger angerufen und um Hilfe gebeten“, sagt Blasberg. Neben dem Marder ist der Waschbär eines der Hauptprobleme für die Bürger. Und längst sichtet man die Tiere in Hagen nicht mehr nur in waldnahen Gebieten, sondern auch mitten in Wohngebieten.

Kreisjägerschaft enttäuscht über die Unterstützung der Stadt Hagen

Streng genommen könnte man aktuell auf die Jagd nach Waschbären gehen. Die Jagdzeit geht von September bis Februar. Es ist aber nicht ganz einfach, denn die Jagd mit dem Gewehr ist in Waldbereichen, die nah an Wohnbebauungen grenzen, schwierig und birgt hohe Gefahr für Anwohner oder Spaziergänger. Die Jagd mit Lebendfallen ist ebenfalls aufwendig und kostspielig. Auf der Homepage der Kreisjägerschaft heißt es: „Die Kreisjägerschaft Hagen investierte in brandneue Lebendfallen, die der aktuellen Gesetzgebung und dem Tierschutz entsprechen. Leider kam trotz Antragstellung keine Bezuschussung durch die Stadt Hagen zustande, obwohl hier gemeinnützige Arbeit im Sinne der betroffenen Bürger geleistet wird.“

Schusswaffe kann ich Bereichen nahe der Wohnbebauung nicht eingesetzt werden.

„Die Schusswaffe dürfen wir dort nicht einsetzen. Ich kann Anwohner aber beraten, wie sie durch bauliche Anreize ihr Grundstück unattraktiver für Waschbären machen. Außerdem können wir Mittel zur Vergrämung einsetzen.“ Den Marderbeauftragten Jürgen Blasberg erreicht man unter 0152/04873 243