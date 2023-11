Hagen: Wasserdruck in mehreren Stadtteilen schwankt

Achtung: In mehreren Stadtteilen kann am Montag der Wasserdruck schwanken.

Vorhalle Enervie führt Tiefbauarbeiten am Sporbecker Weg durch. Es kommt deshalb in mehreren Stadtteilen zu Druckschwankungen beim Thema Wasser.

Seit Juli 2023 führt Versorger Enervie im Bereich „Sporbecker Weg/Wolfskuhler Weg“ in Vorhalle Tiefbauarbeiten zur Erneuerung von Strom-, Gas-, Wasser- und Telekommunikationsleitungen durch. An dieser Stelle wird ein Kreisverkehr gebaut. Im Rahmen dieser Baumaßnahme bindet Enervie nun am kommenden Montag, 13. November, die neu verlegte Leitung zur Wasserversorgung für die Pumpstation „Wolfskuhler Weg“ ins Wassernetz ein. In der Folge kann es in Teilen von Hagen-Vorhalle sowie den Ortsteilen Tücking, Kuhlerkamp und Geweke zu Druckschwankungen und teilweise auch kurzzeitigen Ausfällen der Wasserversorgung kommen.

