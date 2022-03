Auf Initiative von WBH-Mitarbeitern wird ein Hilfstransport an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren.

Hilfe aus Hagen Hagen: WBH-Mitarbeiter fahren Spenden an ukrainische Grenze

Hagen. Unter Federführung des WBH geht heute ein Hilfstransport aus Hagen ins polnisch-ukrainische Grenzgebiet. Die Waren wurden allesamt gespendet.

Getragen von den polnischstämmigen Kollegen in der Belegschaft hat der Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) am Freitagvormittag einen Hilfstransport in die Grenzregion zur Ukraine auf den Weg gebracht. Zuvor hatten die Mitarbeiter des städtischen Betriebes gemeinsam mit den Kollegen vom Fachbereich für Informationstechnologie (ehemals Habit), der Feuerwehr, aber auch unterstützt von verschiedenen Hegeringen Waren eingesammelt.

Verteilung vor Ort ist organisiert

Dabei handelt es sich vorzugsweise um Hygieneartikel wie Windeln, Damenbinden, Seife, aber auch Decken, Schlafsäcke oder Kinderbetten. Auch ein vierstelliger Geldbetrag für die Flüchtlingshilfe wurde auf den Spendenweg gebracht. Der WBH stellte für die Tour ein Fahrzeug zur Verfügung. In der Grenzregion gibt es aufgrund der landsmannschaftlichen Verbindungen bereits Ansprechpartner vor Ort, die die Waren in Empfang nehmen und gezielt verteilen.

