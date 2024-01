Hagen: Weg um den Hengsteysee ist wieder frei

Hagen Entwarnung für Spaziergänger, Jogger und Radfahrer - der Weg rund um den Hengsteysee im Norden von Hagen ist wieder freigegeben.

Der Rundweg um den Hengsteysee im Norden von Hagen ist wieder komplett freigegeben. Wegen umgestürzter Bäume an einem Hang auf dem Gebiet der Stadt Dortmund musste der Uferweg in den betroffenen Bereichen in den letzten Tagen gesperrt werden. Eine Umrundung des Sees war nicht möglich.

Jetzt gibt die Stadt Herdecke Entwarnung. Die absturzgefährdeten Bäume seien allesamt beseitigt worden.

