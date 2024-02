Hagen-Wehringhausen braucht Klima-Impulse

Hagen-Wehringhausen Die Grün-Kompensationen für die ambitionierten Bauprojekte vermisst angesichts der vielen Konzepte Kommentator Martin Weiske.

Der Druck auf dem Grundschulplatz-Kessel in Hagen ist so gewaltig, dass sich eine puristische ökologische Betrachtung der städtebaulichen Situation in Wehringhausen verbietet. Der Bau in der Södingstraße ist bildungstechnisch notwendig, mangels alternativer Standorte vielleicht sogar unvermeidlich und dürfte klimatechnisch den gehobenen Ansprüchen dieser Zeit entsprechen.

Dennoch ist es in diesem Zusammenhang geboten, die Umweltstandards anzumahnen, die besonders in Wehringhausen den Menschen bei der Stadtplanung dabei helfen sollen, dass ihr Zuhause langfristig lebenswert bleibt. Denn bislang haben die ambitionierten Begrünungs- und Durchlüftungsthemen der Kommune zumindest wahrnehmbar den Papier-ist-geduldig-Status kaum verlassen.

Im Gegenteil: Der einst angedachte Pocket-Park an der Ecke Lange Straße/Pelmkestraße ist längst wieder Geschichte – stattdessen wurde Baurecht für einen mehrstöckigen Gebäuderiegel mit einem soziallastigen Betreiberkonzept eingefädelt. Hier schlugen Investoren-Interessen die Bedürfnisse der Anwohner nach mehr Grün und Aufenthaltsqualität.

Eine gestaltete Freifläche an der Södingstraße hätte diese Qualitäten ebenfalls liefern können. Jetzt wird die Baulücke mit einer Schule belegt. Sehr wichtig – aber weitere Klimainseln würden Wehringhausen ebenfalls guttun.

