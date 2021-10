Spektakuläre Fällung in Hagen: Baum wird über Dächer gehoben

Ein großer Ahorn in Wehringhausen wurde durch den Sturm so stark beschädigt, dass er gefällt werden musste.

Hagen. Spektakuläre Baumfällung in Wehringhausen: Die Lange Straße in Hagen war bis Freitag um 5 Uhr gesperrt. Das sind die Hintergründe.

Nachdem Sturmtief „Ignatz“ am Donnerstagmorgen über Hagen hinweggefegt war, hatte es einen besonderen Baum an der Lange Straße schwer getroffen. Einen rund 25 Meter hohen Bergahorn, den Baumpfleger Jean-Luc Henry (37) mit schwerem Herzen „grundstücksprägend“ nennt. Um den Baum aus dem Hinterhof zu bekommen, musste die Lange Straße gesperrt werden. Ein 250-Tonnen-Kran wurde auf 40 Meter ausgefahren. Und während die Anwohner um den beliebten Baum trauern, besteht Hoffnung für das gekappte Gewächs.

Hagen: Baumpfleger Henry: „Vielleicht treibt der Baum noch einmal aus“

„Bei ungefähr sieben Metern begann der Kronenansatz“, sagt Baumpfleger Jean-Luc Henry, „dicht darüber eine Zwille.“ Wie eine mächtige Astgabel sozusagen. Von dort bis hinunter auf einen Meter Höhe war der Bergahorn, der schon Kronensicherungen aufwies, gespalten worden und drohte, Richtung Wilhelmsplatz und Richtung Wohngebäude an der Lange Straße zu stürzen.

Nach dem Sturm in Wehringhausen Nach dem Sturm in Wehringhausen

Für die Feuerwehr war schnell klar: Der Baum muss aus dem Hinterhof entfernt werden. Also rückte um 16 Uhr am Nachmittag Baumpfleger Henry an, wenig später der Kran. „Ich will das Zusammenspiel von Feuerwehr, Ordnungsamt und uns gerne loben. Das ist absolut nicht selbstverständlich“, sagt Henry, der auch von der Hausbesitzerin auf den Baum hingewiesen worden war.

Hoffen, dass die Versicherung für den Einsatz aufkommt

Bis 5 Uhr morgens dauerte der Einsatz, der die Sperrung der Lange Straße nach sich zog. Und Kosten in fünfstelliger Höhe, für die hoffentlich die Versicherung der Hausbesitzerin aufkommt. „Dass dieser Baum leider dringend entfernt werden musste, ist für alle Experten ersichtlich gewesen“, so Jean-Luc Henry.

Emotionale Beziehung zu Pflanzen zeigt sich bei vielen Bürgern

Viel Wirbel um einen einzigen Baum. Doch das Beispiel, so sagt auch Henry, zeige, wie sehr gerade in Wehringhausen die Menschen am innerstädtischen Grün hängen. Ja geradezu emotionale Beziehungen dazu aufbauen. „Und deswegen hoffe ich, dass der Baum noch mal austreiben wird“, sagt Henry. Die Möglichkeit dazu hätte er mit dem erhaltenen Stamm. „Und falls nicht, entsteht hier ein wunderbares Innenstadt-Habitat, an dem sich beispielsweise der Specht abarbeiten darf“, so der Baumpfleger.

Im Zuge des Sturmes hatte es viele Bäume im Stadtgebiet getroffen. Im Volkspark war, wie berichtet, die parkprägende Blutbuche komplett entwurzelt worden und umgestürzt. Im Hagener Süden stürzten zahlreiche Bäume um. Verletzt wurde dabei niemand.

„Schade ist es trotzdem um jeden einzelnen Baum“, sagt Jean-Luc Henry.

