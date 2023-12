Hagen: Weihnachtsbäume „for free“ für alle Mark-E-Kunden

Die Mark-E verteilt Weihnachtsbäume an ihre Kunden in der Innenstadt

Hagen-Mitte In der Innenstadt können sich alle Mark-E-Kunden einen Weihnachtsbaum abholen. Das muss man mitbringen und so funktioniert es.

Am kommenden Donnerstag, dem 7. Dezember 2023, sowie am Freitag, dem 8. Dezember, baut Mark-E auf dem Weihnachtsmarkt in Hagen – in Höhe der Elberfelder Straße Nr. 45 (direkt am Brunnen gegenüber C&A) – hierzu wieder einen eigenen Weihnachtsbaumstand auf. Kundinnen und Kunden, die einen laufenden Strom- oder Gasvertrag bei Mark-E haben, erhalten jeweils in der Zeit zwischen 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr kostenfrei einen Weihnachtsbaum. Voraussetzung hierfür ist, dass ein gültiger Ausweis sowie eine aktuelle Gas- oder Stromrechnung vorgelegt wird. Pro Haushalt wird ein Baum ausgegeben. Die Baumhöhe beträgt ca. 1,50 Meter bis 1,80 Meter.

