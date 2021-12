Hagen: Weihnachtsfeier für Bedürftige unter freiem Himmel

Michael Finkensiep, Vorsitzender des CVJM Hagen (links), und Thomas Schickhaus, Bildungsreferent, organisieren die „Weihnachtsfeier to go".

Hagen. 170 Einsame und Obdachlose sind zur „Weihnachtsfeier to go“ auf das Gelände des CVJM in Hagen eingeladen. Die Gäste erhalten ein Essenspaket.

Eine „Weihnachtsfeier to go“ stellt der Christliche Verein junger Menschen (CVJM) am Heiligen Abend auf die Beine. „Zu unserem 75-jährigen Jubiläum wollten wir eigentlich eine gemütliche Präsenzveranstaltung in der Karl-Adam-Halle in Hagen-Vorhalle organisieren und wie zuletzt 2019 knapp 300 alleinstehende, einsame und bedürftige Menschen begrüßen“, sagt Michael Finkensiep mit trauriger Stimme. Doch genau wie im Vorjahr macht Corona den Plänen einen Strich durch die Rechnung.

Ein wenig Geselligkeit

„Trotzdem wollen wir unseren Gästen eine wenig Geselligkeit bieten und laden daher 170 Gäste zu uns aufs Gelände am Märkischen Ring 101 zur Open-Air-Weihnachtsfeier ein“, konkretisiert der Vorsitzende. Auf die Besucher wartet ab 16.30 Uhr ein kleines Weihnachtsdorf mit Buden, Feuerschale in der Mitte der Freifläche, einem Glücksrad und einem Geschenketüten-Ausgabetisch. Ein Gaukler des Kinder- und Jugendzirkus Quamboni wird auftreten und Live-Musik ist vorgesehen.

„Wir haben ein detailliertes Hygienekonzept entwickelt und werden strenge Kontrollen durchführen“, unterstreicht Thomas Schickhaus. Der Jugendbildungsreferent erklärt, dass aufgrund der Pandemie-Bedingungen die Zahl der Gäste durch die Ausgabe von Eintrittskarten auf 170 Gäste beschränkt ist.

Kostenlose Tickets

„Unsere Besucher werden durch die Ausgabe der kostenlosen Tickets in zwei Gruppen - ab 16.30 Uhr und ab 17.30 Uhr - aufgeteilt. Die Aufenthaltsdauer eines jeden Gastes darf nur maximal 20 Minuten betragen.“ Ein gemeinsames Essen müsse leider ausfallen und selbst das Essen auf dem Platz des Geländes des CVJM sei nicht gestattet, „wir bereiten praktisch ein Buffet to go vor“, erklären die beiden Organisatoren. Auch könnten Familien mit Kindern nicht teilnehmen, der Eintritt ist Personen ab 16 vorbehalten, „und trotzdem sind wir froh, in Absprache mit dem Gesundheitsamt der Stadt Hagen zumindest einigen Besuchern am Heiligen Abend einen Moment der Gemeinschaft schenken zu können“.

Im vergangenen Jahr hatte der CVJM etwa 150 Bedürftige in ein Zelt, das in Nähe des Gebäudes platziert worden war, eingeladen, „doch von der Zeltlösung sind wir aufgrund der aktuellen Corona-Situation abgerückt“, sagt Schickhaus. Die benötigten Eintrittskarten können die Bedürftigen und Einsamen an vier Terminen in einem Baucontainer auf dem Gelände abholen, außerdem werden an einem Termin in der Johanniskirche am Markt vom Team der Suppenküche die Tickets ausgegeben.

„Wir kontrollieren jeden Gast doppelt“, unterstreicht Jugendbildungsreferent Schickhaus die strenge Einhaltung vorgegebener Regeln. So werden Eintrittskarten nur gegen Vorlage des Personalausweises und des Impf- oder Genesenennachweises - also nach dem 2G-Prinzip - übergeben. Vor dem Betreten des Weihnachtsdorfes am Heiligen Abend wird die Kontrolle wiederholt.

Akribische Planung

Die „Feier to go“ ist akribisch geplant. „Wir haben haltbare Lebensmittel und kleine Geschenke zur evangelischen Stiftung Volmarstein gebracht. In der dortigen Werkstatt für Behinderte wurden die Weihnachtstüten bereits gepackt; erst am 24. Dezember werden sie zum CVJM gebracht“, erläutert Schickhaus. Zur Erklärung: Das CVJM-Gebäude wurde vom Hochwasser im Juli stark beschädigt und kann noch immer nicht genutzt werden.

Ticket-Ausgabe an folgenden Terminen Eintrittskarten werden im CVJM-Container am 10. Dezember von 11 bis 13 Uhr, am 14. und 16. Dezember von 17 bis 19 Uhr, und am 22. Dezember von 11 bis 13 Uhr ausgegeben. Am 13. Dezember von 11 bis 13 Uhr werden die Tickets vom Suppenküchen-Team in der Johanniskirche verteilt. Es gilt die 2G-Regel.

Die Besucher der Feier erhalten Brot, Gebäck, heiße Getränke und eingepacktes Essen, „ein Teil der Sachen, die wir ausgeben, wird uns von Hagener Geschäften und Bäckereien gespendet, einen Teil kaufen wir hinzu“, erläutert Michael Finkensiep. Der Vorsitzende hofft, zu Weihnachten 2022 Einsame und Obdachlose wieder zu einer Präsenzveranstaltung im Warmen einladen zu können.

