Hagen: Weihnachtshaus beschert schöne Momente in Adventszeit

Vorhalle. Marcel Rechenberg aus Hagen hat ein echtes Herz für Weihnachtsdeko. 8000 LED-Leuchten und Figuren illuminieren das Haus und den Garten.

Schon der Balkon seiner ersten eigenen Wohnung in Helfe leuchtete im Dezember immer „ähnlich hell wie der Dortmunder Flughafen“, sagt Marcel Rechenberg und lacht. Der 29-Jährige aus Hagen hat, und das ist für einen Mann durchaus unüblich – eine echte Leidenschaft für Weihnachtsdeko. Hell, auffällig, besonders. „Wie man sehen kann, bin ich eine echte Deko-Elfe“, sagt der Vorhaller und deutet mit dem Kinn auf sein Haus.

Die 8000 LED-Leuchten sorgen dafür, dass man das kaum übersehen kann. Das Haus in der Zieglerstraße wird von vier Projektoren mit Schneeflocken-Motiven angestrahlt, ein selbstgebasteltes Holzschild weist den Weg zum „Nordpol“, also dem Teil des Gartens, wo der riesige Lichter-Baum thront, wenn man sich vorsichtig an zwei großen Nikoläusen und einem Schneemann vorbeigedrängt hat, ohne über eine Leine zu stolpern und Teile des Winter-Wunderlands zu Fall zu bringen.

Das Weihnachtshaus in Hagen-Vorhalle erleuchtet die Nachbarschaft - und lockt Familien an. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Lange, aufwendige Vorbereitung

„Mit dem Aufbau und der Dekoration sind wir immer mindestens eine halbe Woche lang beschäftigt“, sagt Marcel Rechenberg. Mit wir meint er neben seiner Partnerin auch seine Mutter und ihren Partner, die ebenfalls im Mietshaus eine Wohnung bewohnen und beim Dekorieren unterstützten.

„Alles wird über Zeitschaltuhren gesteuert – insgesamt haben wir 18“, erklärt der Hagener. Abends, sobald es dunkel wird, erhellt das Haus dann die Nachbarschaft. „Es bleiben viele stehen. Machen Fotos. Bewundern die Lichter. Das freut einen natürlich, wenn der ganze Aufwand sich lohnt“, so der 29-Jährige, der im gleichen Zug betonen will, dass angesichts der LED-Leuchten die Dezember-Stromrechnung trotzdem immer im Rahmen liegt.

Seine Weihnachtssammlung wächst jedes Jahr Stück für Stück weiter. „Der Keller und der Dachboden sind rappelvoll“, sagt er und grinst. Schließlich muss auch zu Halloween das Haus den entsprechenden Gruselfaktor haben, ganz nach dem amerikanischen Vorbild.

Dabei hat Marcel Rechenberg eigentlich erst vor einigen Jahren so richtig damit angefangen, das Haus zu dekorieren. „Am Anfang waren es nur Lichterketten am Fenster oder am Zaun, vielleicht stand auch Mal irgendwo eine Figur. Das wuchs dann nach und nach weiter. Aber Marcel hatte schon immer eine Leidenschaft für die Adventszeit“, sagt seine Mutter Andrea. Entsprechend wird natürlich auch die Wohnung in eine Winterlandschaft verwandelt.

Ein großer illuminierter Baum steht im Garten – Projektoren beleuchten die Hauswände am Weihnachtshaus in Hagen-Vorhalle. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Besonderer Zauber der Adventszeit

Aber lohnt sich der ganze Aufwand eigentlich, das alles für nur ein paar Wochen im Dezember? „Auf jeden Fall. Die Nachbarn freuen sich, wir finden es schön – und viele Familien kommen her, um das Haus mit ihren Kindern anzuschauen. Nur das Abbauen macht dann nicht mehr ganz so viel Freude“, gibt der 29-Jährige zu. Um das Bild der Winterlandschaft perfekt zu machen, fehlt jetzt eigentlich vor Weihnachten nur noch eins: Schnee. „Ich hätte auch gerne eine Schneekanone. Aber das wäre dann doch zu viel des Guten“, sagt Marcel Rechenberg und lacht.

Für ihn macht dieses Projekt irgendwie auch den besonderen Zauber der Adventszeit aus. „Wir verbringen dadurch Zeit mit der Familie. und mit Freunden. Das ist immer schön. Das hält zusammen.“

