Hagen: Weihnachtsshopping mit Maske und 2G-Bändchen

Der verkaufsoffene Sonntag am vierten Advent beschert dem Hagener Einzelhandel ein paar Extra-Kunden in der Innenstadt.

Hagen. Auf durchaus stattliches stößt an diesem Sonntag das Angebot des verkaufsoffenen Sonntags in der Hagener Innenstadt. City-Manager Wladimir Tisch, zugleich Vorsitzender der Werbegemeinschaft, zeigt sich mit den Besucherströmen vorzugsweise in der Elberfelder Straße durchaus zufrieden. Obwohl die beiden Galerien weiterhin aufgrund der Hochwasserschäden geschlossen sind, nutzen die Menschen – darunter auch in der Fußgängerzone viele mit Mundschutz – in den übrigen Geschäften die Chance, am vierten Adventswochenende noch ein paar Weihnachtsgeschenke zu ergattern.

Gründliche 2G-Kontrollen

Vor einigen Ladenlokalen bilden sich sogar kurze Schlangen, weil die 2G-Kontrollen doch einige Zeit in Anspruch nehmen. Dort werden die Kunden auf Wunsch alle mit Kontrollbändchen ausgestattet. Auch die Schausteller auf dem Weihnachtsmarkt profitieren von dem Extra-Shopping-Sonntag.

+++ Auch lesenswert: In Haspe entsteht ein neuer Babywald - jetzt anmelden +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen