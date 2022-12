Wenn der Weihnachtsmarkt am 23. Dezember ab 18 Uhr schließt, beginnt „Blau unterm Baum“ in der Innenstadt.

Hagen: Weihnachtswochenende: Freizeit-Tipps der Redaktion

Hagen. Das Weihnachtswochenende naht. Was können jene machen, die noch nicht ausgebucht sind. Unsere Freizeittipps für Hagen.

Das Weihnachtswochenende steht an. Wer noch nicht ganz ausgebucht ist, dem seien folgende Tipps empfohlen.

Mein Tipp

Das große Klassentreffen open air– Nach drei Jahren findet wieder „Blau unterm Baum“ an der Ecke Elberfelder Straße/ Hohenzollernstraße statt. Los geht es, bevor der Weihnachtsmarkt am Freitag, 23. Dezember, schließt um 18 Uhr. DJ-Musik gibt’s bis Mitternacht, der Ausschank endet um 0.30 Uhr.

Viel Spaß für wenig Geld

Zuhören und Mitsingen: Das Philharmonische Orchester lädt am heutigen Donnerstag, 19.30 Uhr, in der Johanniskirche zum Mitmachkonzert ein. Es können auch Karten über das 9-Euro-Ticket erlangt werden. Die Abendkasse öffnet um 18.30 Uhr. Normalpreis: 12 Euro.

Im Rampenlicht

Farid Magic Unplugged: Der in Hagen aufgewachsene und mittlerweile sehr renommierte Magier Farid gibt ein Heimspiel in der Stadthalle. Er tritt auf am morgigen Freitag, 20 Uhr. Tickets gibt es noch unter eventim.de. Preis: 43,50 Euro pro Ticket.

„In Hagen aufgewachsen, in ganz Deutschland bekannt geworden. Der Magier Farid tritt nun zu einem Heimspiel in der Stadthalle auf. Foto: Robert Maschke

Für die Kleinen

Letztes Mal „Hänsel und Gretel“ Am 25. Dezember (16 Uhr, Großes Haus im Stadttheater) findet ein letztes Mal die Aufführung der beliebten Märchenoper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck statt – ein Erlebnis für die ganze Familie. Karten gibt es noch zwischen 17,50 und 41 Euro (je nach Platz) an der Theaterkasse. Weitere Infos auch unter www.theaterhagen.de

Das Sporthighlight

Weihnachtsturnier In der Otto-Densch-Halle findet am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder das Fichte-Fußball-Turnier statt. Beginn 10 Uhr.

