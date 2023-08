Hagen: „Weil ich ein Mädchen bin“ im Wasserschloss

Der Fantasytag lockt am Samstag, 26. August, ins Wasserschloss Werdringen nach Hagen.

Hagen. Nervig, doch erfolgreich war der Song „Weil ich ein Mädchen bin“. Luci van Org kommt jetzt ins Wasserschloss Werdringen nach Hagen. Und dann?

Kaum zu glauben, dass seitdem fast 30 Jahre vergangenen sind. Worauf ich anspiele? Auf den damals bestimmt viele Leute extrem nervig findenden, aber dennoch top-erfolgreichen Deutsch-Pop-Song „Weil ich ein Mädchen bin“.

1994 ein Dauerohrwurm

Sie erinnern sich vielleicht – der Hit der Band Lucilectric mauserte sich 1994 zum Dauerohrwurm und lief im Radio und auf Musiksendern rauf und runter. Ein Bild der Sängerin Luci van Org hab’ ich auch nach drei Jahrzehnten noch vor Augen.

Und jetzt taucht die einst flippige Sängerin in Hagen auf – beim Fantasy-Tag am Wasserschloss Werdringen. Das Kulturbüro lädt zu der Open-Air-Veranstaltung erwachsene und jugendliche Fantasy-Fans, Cosplayer und „ganz normale Interessierte“ ein.

Drei Autorinnen und Autoren unterhalten das Publikum mit Auszügen aus ihren Büchern, eine Autorin davon ist Luci van Org.

In ihrer Novelle entführt sie die Besucher in abenteuerliche Welten. Ob Luci van Org auch singen wird? Keine Ahnung. Sie erfahren es am Samstag zwischen 11 und 15 Uhr im Schlosshof.

Weitere Infos zur Open-Air-Veranstaltung

Drei Autorinnen und Autoren treten im Innenhof des Wasserschlosses auf und lesen eigene Texte. In jeweils einem Live-Interview erzählen sie außerdem, wie und wo sie ihre Ideen finden und was das Faszinierende an Fantasy ist.

Im Rahmen der Veranstaltung wechseln sich Gespräche und Lesungen mit musikalischen Beiträgen ab. Eröffnet wird die Veranstaltung von einem Vampir mit Bundeswehrvergangenheit – er ist der ungewöhnliche Held der Romane des Hohenlimburger Autors Paul M. Hermann, der mit seinen „Dark Fantasy“-Stories eine der erfolgreichsten Spielarten dieses Genres vertritt.

Lügen- und Intrigenspiele

Es folgt der renommierte Fantasy- und Science-Fiction-Autor Robert Corvus mit „Drachenmahr“, einem eigenwilligen High-Fantasy-Epos voller Spannung und Originalität: Eine junge Frau entdeckt hinter Lügen- und Intrigenspielen die Wahrheit über ihre Stadt. Dort liegt ein mächtiger Drache gefesselt, dessen Schicksal mit dem der Menschen verwoben ist.

Stark autobiografisch gefärbte Novelle

Als Dritte entführt Luci van Org Besucherinnen und Besucher in spannende Welten. In ihrer stark autobiografisch gefärbten Novelle „Wir Fünf und ich und die Toten“ wird die Hauptfigur nach dem Fund dreier Leichen in zahlreiche Wirklichkeitsverschiebungen verstrickt.

Als sie nach der Wahrheit zu suchen beginnt, begegnet sie einem ganzen Reigen seltsamer Charaktere, der Stalkerin mit dem Kindergesicht, dem evangelikalen Punkermädchen, dem feuerphobischen Mörderkind mit der Eisenstange – und letztlich sich selbst.

Musik gibt es von der Band „An Spiorad“ – ihr Spektrum reicht von traditionellen irisch-keltischen Songs über folkige Balladen bis zu Folkrock.

Eintritt frei

Der Eintritt zum Fantasy-Tag ist frei. Veranstalter das Fantasy-Tages ist das Kulturbüro Hagen in Kooperation mit dem Westfälischen Literaturbüro Unna. Die Veranstaltung wird vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW gefördert.

