Hagen: Weißer Mercedes mit Ketchup und Nagellack besudelt

Eilpe. Unbekannte haben in Hagen-Eilpe einen weißen Mercedes mit Ketchup und Nagellack beschmiert. Wer hat was gesehen?

Die Hagener Polizei sucht Zeugen für die erhebliche Beschädigung eine Mercedes in Eilpe. Der 58-jährige Besitzer traute seinen Augen kaum, als er am Samstagmorgen gegen 6 Uhr seinen schneeweißen, nahezu neuwertigen Wagen an der Freiburger Straße erblickte. Das Auto war von vorne bis hinten mit Ketchup besudelt worden.

Diese Sauerei hätte zwar mit einer Wagenwäsche relativ einfach wieder entfernt werden können. Allerdings hatten die Täter neben der Tomatensauce auch noch roten Nagellack auf Scheiben und Blechteilen verteilt. Dieser ist nicht abwaschbar und hat den Fahrzeuglack erheblich beschädigt. Die exakte Höhe des entstandenen Sachschadens muss erst noch von einer Fachwerkstatt beziffert werden. Hinweise: 986 2066.