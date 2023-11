Hagen: Weitere teure Klettergerüste für Erwachsene geplant

Hagen In Hagen sollen weitere Calisthenics-Anlagen errichtet werden. Die teuren Klettergerüste sind derzeit groß im Kommen.

Im Fritz-Steinhoff-Park auf Emst entsteht derzeit eine Calisthenics-Anlage. Bis Ende dieses Jahres soll das Gerät fertiggestellt sein und die bestehenden Outdoor-Geräte sowie die kürzlich aufgestellte Sportbox im Park ergänzen.

Eine weitere Calisthenics-Anlage soll im Hameckepark zwischen Altenhagen und Boelerheide aufgestellt werden. Das hatte die Stadt Hagen bereits vor zwei Jahren angekündigt, das Vorhaben ist aber immer noch nicht umgesetzt worden. Um den Bedarf an Eigenmitteln zu reduzieren, musste die Umsetzung temporär verschoben werden. Neben der Calisthenics-Anlage entsteht im Hamecke-Park auch ein Outdoor-Parcours – Gesamtkosten 120.000 Euro. Die Verwaltung hofft, dadurch weitere Besucher und Nutzer für den beliebten Park begeistern zu können.

Bei einer Calisthenics-Anlage handelt es sich um eine Art Klettergerüst für Erwachsene, an dem klassisches Krafttraining und Geräteturnen ebenso möglich sind wie akrobatische Übungen. Die Übungen basieren vor allem auf dem eigenen Körpergewicht. Hanteln oder andere Sportgeräte kommen nicht zusätzlich zum Einsatz. Calisthenics spricht vor allem Menschen an, die Kraft und Ausdauer trainieren wollen.

Das Calisthenics-Training wird auch Street-Workout genannt und liegt im Trend. Bei dieser noch recht jungen Sportart wird ein ganzheitliches Körpertraining angepeilt, bei dem nebenbei Bewegungsabläufe und Kondition optimiert werden.

Finanzierung aus Förderprogramm

In den vergangenen Jahren wurden in Hagen mehrere Calisthenics-Anlagen aufgebaut, beispielsweise in der Wiesenstraße in Hohenlimburg, beim Tennisclub RW Hagen in der Bredelle oder auch beim TSV Hagen 1860 an der Hoheleye. Bei den Sportvereinen beteiligte sich die Sparkassenstiftung an der Finanzierung des Gerätes. Im Eilper Grünzug gibt es einen Outdoor-Parcours und keine Calisthenics-Anlage.

Die Calisthenics-Anlagen auf Emst und im Hameckepark kosten jeweils rund 110.000 Euro. Das Gros davon stammt nach Auskunft der Stadtverwaltung Hagen aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ des Landes NRW (das Servicezentrum Sport der Stadt Hagen hat die Zusage über 500.000 Euro für insgesamt fünf Projekte erhalten). Die restlichen Gelder stammen aus Mitteln der Sportpauschale und der Bezirksvertretungen.

