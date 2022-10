Endstation Rummenohl: Ab diesem Haltepunkt müssen Kunden der Volmetalbahn weiter in den Schienenersatzverkehr umsteigen.

Verkehr in Hagen

Verkehr in Hagen Hagen: Weitere Verzögerungen bei Volmetalbahn (Linie RB 52)

Hagen. Die Sanierungsarbeiten an der Volmetalbahn-Strecke verzögern sich weiter. Die Deutsche Bahn AG meint, dafür gute Argumente zu haben.

Die Wiederaufnahme des Zugverkehrs auf der Volmetalbahn zwischen Hagen-Rummenohl und dem Märkischen Kreis verzögert sich weiter. Nach Angaben des Verkehrsunternehmens haben die Regenfälle im September die Baustelle einer neuen Stützwand zerstört.

Das Hochwasser der Volme im Juli letzten Jahres hat auf rund 25 Kilometer die Infrastruktur der Volmetalbahn von Hagen über Rummenohl bis Lüdenscheid-Brügge teils stark zerstört. So haben unter anderem zwei gravierende Böschungsrutsche unterhalb der Bahnstrecke zwischen Rummenohl und Brügge schwere Schäden an der Infrastruktur verursacht: Auf einer Länge von mehreren Hundert Metern haben die Böschungsrutsche große Teile des Gleisunterbaus weggespült – der Bahndamm war nicht mehr stabil.

Wasser drückt in die Baugrube

Jetzt haben starke Regenfälle im September ergänzend zu drückendem Grund- und Hangwasser die Bauarbeiten an einer der beiden großen Stützwände ausgebremst. Sie soll den von der Flut zerstörten Bahndamm neu befestigen. Grund- und Hangwasser drückt seitdem sowohl von unten als auch seitlich in die Baugrube. Trotz Verstärkung des sogenannten Fangedamms, der die Baugrube von der Volme trennt, und einer Verdreifachung der Pumpleistung senkt sich der Wasserpegel aufgrund des hohen Wasserdrucks nicht ab. Die DB musste deshalb die Arbeiten an der Stützwand zwischen Dahlerbrück und Schalksmühle unterbrechen.

Die DB-Experten erarbeiten derzeit neue Lösungen für die Wasserhaltung und die Abdichtung der Baugrube. Das wird zusätzliche Eingriffe in die Umwelt und somit zusätzliche Genehmigungen erfordern. Zudem müssen spezialisierte Tiefbaufirmen aufgrund der schwer zugänglichen Schadensstellen direkt im Flussbett der Volme und des anspruchsvollen Untergrunds beauftragt und eingesetzt und der Bauablaufplan an die veränderten Planungen angepasst werden. Erst dann und wenn die Baugrube vollständig trockengelegt werden konnte, kann sie fertig ausgehoben und die Stützwand gebaut werden.

Fortschritte in Schalksmühle

Die Bauarbeiten für die Stützwand in Höhe des Haltepunktes Schalksmühle laufen planmäßig. Die Bodenausgleichsschicht aus Beton konnte bereits gegossen werden. Die Schal- und Bewehrungsarbeiten für die Stützwand folgen in Kürze. Aufgrund der Verzögerungen beim Bau einer der beiden großen Stützwandbauwerke kann der Zugverkehr auf der Linie RB 52 zum Fahrplanwechsel nicht bis Schalksmühle verlängert werden. Ab Rummenohl nach Lüdenscheid verkehrt bis auf Weiteres der derzeitige Schienenersatzverkehr mit Bussen. Die DB entschuldigt sich bei Ihren Fahrgästen für die Unannehmlichkeiten.

