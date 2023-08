Hagen: Welche Ex-Profis sich für Spielplatz stark machen

Haspe. Im Ennepepark im Westen von Hagen gibt es einen neuen Spielplatz. Zwei ehemalige Fußballstars unterstützen das Projekt.

„Wir brauchen solche Orte für die Begegnung von Kindern, Jugendlichen und Eltern, um das Ankommen zu ermöglichen und Bewegung an der frischen Luft. Spielplätze sind ein wesentlicher Beitrag zu gelingender Integration, Sozialpolitik und Teilhabe“, sagt der Hagener Oberbürgermeister Erik O. Schulz über die Bedeutung des neugestalteten Kinderspielplatzes im Ennepepark.

Dieser liegt unterhalb der Kita im Park, Stephanstraße 8, am Fußweg, der links an der Kita vorbeiführt, und lädt mit seinen neuen Geräten alle Kinder zum Spielen ein. Eine große Spende ermöglichte die Umgestaltung des Spielplatzes.

Elektrohändler tut etwas für die Region

„Unsere Wurzeln liegen hier in Hagen, wir haben unseren Sitz in Hohenlimburg. Daher war es uns wichtig – und das war auch die Idee von LG – etwas für die Region zu tun. Ich bedanke mich ausdrücklich für die tolle Zusammenarbeit“, erklärt Jan Gawronski, Geschäftsführer von Euronics Berlet in Hohenlimburg.

Spielplatz in Haspe eröffnet (von links): Oberbürgermeister Erik O. Schulz mit den beiden Ex-Profis Erdal Keser und Norbert Dickel. Foto: Alex Talash

Die neuen Spielgeräte sollen bei Kindern die Freude am Draußenspielen wecken. Sie erinnern optisch an die Hasper Hütte, die früher dort war, wo heute Park und Spielplatz sind. Ein Gerät sieht beispielsweise wie ein Schornstein aus. Auf dem Spielplatz gibt es eine neue Rutsche, ein neues Klettergerüst und eine neue Wackelbrücke. Der Höhepunkt ist der große neue Kletterparkours mit vielen verschiedenen Elementen.

Erdal Keser: Patenschaft macht mich stolz

„Die Patenschaft für diesen Spielplatz macht mich sehr stolz, gerade weil ich früher hier um die Ecke zur Schule gegangen bin“, so Erdal Keser, ehemaliger BVB-Fußballprofi aus Hagen, der heute für den Verein GoFus e.V. aktiv ist und die Patenschaft für den Spielplatz übernimmt. Wie bei allen neuen Spielplätzen in Hagen spielten auch hier Aspekte der Inklusion eine Rolle. Um den Kindern Spielspaß für viele Jahre zu ermöglichen, fiel die Wahl auf Geräte aus haltbaren Materialien.

In Haspe ist ein neuer Spielplatz eröffnet worden: Geld dafür haben der Elektrikkonzern LG sowie der Elektronikhändler Berlet gespendet. Umgesetzt hat das Projekt der Verein GoFus mit der Stadt Hagen. Foto: Alex Talash

Damit der Spielplatz für viele Jahre ein Anziehungspunkt nahe des Hasper Zentrums wird, investierte die Stadt Hagen insgesamt rund 87.000 Euro. Davon wurden 35.000 Euro aus einer zweckgebundenen Spende durch den Elektrogerätehersteller LG, Euronics Berlet in Hohenlimburg und die Initiative „Platz da!“ des Vereins GoFus zur Verfügung gestellt.

Verein GoFus setzt Projekt um

„Danke an alle Beteiligten gleichermaßen, ohne ihren Beitrag wäre dieser Spielplatz nicht entstanden“, betont Schulz. Im Rahmen einer Spendenaktion im Jahr 2021 legte LG für jedes bei Euronics Berlet gekaufte Aktionsgerät Geld in einen Spendentopf. So kamen dort die 35.000 Euro zusammen, die sie an die Initiative „Platz da!“ des Vereins GoFus spendeten. Der Verein entschied sich zusammen mit der Stadt Hagen dazu, das Geld für den Spielplatz im Ennepepark einzusetzen.

Die bisherigen Spielgeräte des Spielplatzes stammten aus den 1980ern, sodass Instandhaltung und Reparatur zunehmend schwieriger wurden. Der Spielanreiz sank, sodass die Neugestaltung notwendig war. Die Stadt erhofft sich außerdem, dass durch diese wohnortnahe und attraktive Freizeitmöglichkeit Emissionen vermieden werden, die entstehen, wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto zu weiter entfernten Freizeitaktivitäten fahren.

250. Eröffnung in Hagen

Der Verein GoFus hat schon bei der Sanierung vieler Spiel- und Sportplätze im ganzen Land mitgewirkt. Mit der Eröffnung des Spielplatzes im Ennepepark feierte die Initiative „Platz da!“ ein Jubiläum. „Dieser Spielplatz ist etwas ganz Besonderes – denn es ist unsere 250. Eröffnung. Das ist ein Meilenstein, auf den wir sehr stolz sind“, sagt Norbert Dickel, Präsident von GoFus.

Der Verein GoFus will Kindern Anreize geben, draußen zu spielen, gegen Bewegungsarmut vorgehen und marode Plätze, die etwa wegen faulem Holz oder scharfen Kanten gravierende Sicherheitsrisiken aufweisen, in Ordnung bringen.

