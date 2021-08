Hagen: Welche Kunstwerke nun die Kneipe „Braustube“ zieren

Hagen-Mitte. Womit die Gaststätte „Braustube“ am Remberg in Hagen aufgepeppt wird und was ein merkwürdiger Kellerfund damit zu tun hatte.

Vor etwa 60 Jahren zierten die farbenfrohen Glasfenster die Speisegaststätte Storkmann an der Eppenhauser Straße 99, nun haben sie einen neuen Platz in der Gaststätte „Braustube“ an der Rembergstraße 5 – also nur wenige hundert Meter entfernt von ihrem Ursprungsort – gefunden.

Die Rede ist von acht großformatigen Buntglasfenstern des bekannten Hagener Künstlers Hans Slavos (1900-1969), die jahrzehntelang verschollen waren.

Die Gasthaus-Motive von Hans Slavos bilden typische Szenen ab. Hier sind ein Koch und eine Kellnerin in Aktion. Foto: Michael Kleinrensing

Rückblick: Der Hagener Kunstfreund Horst Linke konnte im Frühjahr insgesamt 17 durch einen glücklichen Zufall in einem Keller entdeckte Slavos-Fenster käuflich erwerben.

Einen Teil der Glasfenster behielt der 81-Jährige, für jene Fenster mit Gasthaus-Motiven hatte er jedoch eine besondere Idee: Die Fenster sollten im Gesellschaftszimmer der Gaststätte „Braustube“ (das Gebäude ist in Horst Linkes Besitz) vor den Lichtschächten eingebaut werden und dadurch den hinteren Bereich der Kneipe aufwerten.

Original-Blendrahmen erhalten

Und nun? Strahlen Horst Linke und Rainer und Uwe Huerkamp (die Brüder sind seit über 30 Jahren Pächter der „Braustube“) um die Wette. „Wir konnten die Original-Blendrahmen und Fenstergriffe der 60 Jahre alten Kunstwerke erhalten“, sagt Horst Linke erleichtert, „und auch die Formate passten recht gut in die vorhandenen Nischen“.

Der Kunstglaser Pohl aus Sprockhövel hätte die Glasbrüche in einigen Fenstern mit Spezialkleber und UV-Verhärter ausgebessert, „die Handwerker haben allesamt professionelle Arbeit geleistet“, lobt der 81-Jährige. Die typischen Gasthaus-Motive zeigen einen Gast, der seinen Hut an die Garderobe hängt, eine Männerrunde klönend am Bierfass, Koch und Kellnerin in Aktion und einen Mann, der im Gasthaus begrüßt wird.

Weitere Infos:

Hans Slavos, mit bürgerlichem Namen Hans Swiatkiewicz, ist ein bekannter Hagener Glaskünstler. Seine Werke, u. a. ein Wandbild am Fichte-Gymnasium, findet man noch immer im Hagener Stadtbild.

An der Rettung der Slavos-Buntglasfenster war der Hagener Heimatbund um Jens Bergmann beteiligt, an der Aufarbeitung der Kunstwerke waren die Tischlerei Filthaut aus Boele, der Kunstglaser Pohl aus Sprockhövel sowie die Elektrofirma Braun aus Wetter beteiligt.

Der Gastrobetrieb „Braustube“ (die Kneipe wurde früher „Bei Irmchen“ genannt) ist seit 51 Jahren im Besitz der Familie Huerkamp, seit über 30 Jahren befindet sich die Gaststätte in der Rembergstraße 5. Im Gesellschaftszimmer finden 40 Gäste Platz.

